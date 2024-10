Già da tempo e sotto il sole: Francesco Totti e la relazione segreta con la celebrità, emerge ‘l’incontro fatale’

Negli ultimi giorni, i riflettori sono stati puntati su Francesco Totti e la presunta relazione con Marialuisa Jacobelli, una delle figure più in vista del giornalismo sportivo italiano. L’interesse è stato scatenato da alcune immagini esclusive pubblicate dal settimanale Gente, che ritraggono i due mentre entrano in un hotel a Roma, per poi uscirne dopo circa novanta minuti. La Jacobelli, contattata dal magazine, ha confermato senza ombra di dubbio il flirt: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente”, ha affermato la 32enne, nota anche per la sua popolarità su Instagram, dove conta oltre 4 milioni di seguaci.





“Conferma questa liaison?” È stata la domanda diretta a cui Marialuisa ha risposto con un esplicito “Sì”, rinforzando le voci su un legame che ha colto di sorpresa molti fan di Totti e alcuni esperti di gossip. La Jacobelli è figlia di Xavier Jacobelli, ex direttore del quotidiano Tuttosport, e ha anche partecipato a programmi televisivi come Temptation Island, aumentando ulteriormente il suo profilo pubblico.

Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli: i primi dettagli sul presunto flirt

Il gossip ha preso piede in un periodo delicate per Totti, che da circa tre anni è legato a Noemi Bocchi. Le rivelazioni della Jacobelli giungono in un momento in cui l’ex capitano della Roma deve nuovamente difendersi da accuse di tradimento, già emerse in precedenza con l’ex moglie Ilary Blasi. I dettagli su questo nuovo incontro amoroso sono scarsi, ma è emerso che il primo contatto tra Totti e la Jacobelli potrebbe risalire a sette mesi fa, durante un’intervista realizzata dalla giornalista per SportMediaset.

Durante quell’intervista, avvenuta il 21 marzo, Totti chiarì la sua posizione riguardo alle dichiarazioni su Dybala, affermando: “Io non sono un dirigente, ma semplicemente un tifoso della Roma, e per questo posso dire ciò che voglio”. Questo primo incontro dà adito a speculazioni: potrebbe essere questa l’origine del feeling tra i due? Al momento, entrambi mantengono un riserbo sulla questione, evitando di commentare ulteriormente il gossip che si affolla nei media.

In attesa di ulteriori chiarimenti, Marialuisa ha appena condiviso su Instagram delle storie in cui appare da sola in accappatoio in un albergo lussuoso a Roma, aggiungendo mistero a una situazione già carica di tensione. È interessante notare che, recentemente, il nome di Totti è tornato alla ribalta anche per la visita ai Musei Vaticani, effettuata insieme alla sua attuale compagna Noemi, un evento che ha alimentato speculazioni e discussioni sulla sua situazione sentimentale.