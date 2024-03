Gianna Nannini: età, moglie e figli, dove vive, studi, vita privata e biografia della cantante

Gianna Nannini, icona indiscussa del pop-rock italiano, si è distinta nel panorama musicale grazie a una carriera straordinaria e a un vissuto personale ricco di sfumature profonde. Nata nella storica città di Siena nel 1954, Gianna è cresciuta in una famiglia di notevole rilievo: suo padre, un noto industriale nel settore dolciario, ha avuto anche il prestigio di ricoprire ruoli significativi nella società senese, come quello di presidente del Siena Calcio e priore della città. A completare il quadro familiare, il fratello minore Alessandro Nannini, ex pilota di Formula Uno, e un altro fratello, Guido, che, dopo un percorso professionale nell’alta moda, ha deciso di tornare alle radici, dedicandosi all’attività di famiglia.





Gianna Nannini: Una Vita D’Amore e Musica

Nel privato, Gianna Nannini ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza, tuttavia, alcuni aspetti della sua vita hanno catturato l’attenzione del pubblico. La sua relazione trentennale con Carla, con cui vive a Kensington, Londra, rappresenta un pilastro fondamentale della sua esistenza. La loro unione, suggellata anche da un matrimonio nel Regno Unito, dimostra la profondità del legame che Gianna descrive come il “vero nucleo familiare” su cui può contare incondizionatamente.

La nascita della figlia Penelope, avvenuta quando Gianna aveva 54 anni, ha rappresentato un momento di svolta nella vita della cantautrice, arricchendola di nuove prospettive e gioie. La decisione di diventare madre in età avanzata ha suscitato dibattiti, ma per Gianna è stata una scelta di cuore, pienamente realizzata e mai rimpianta. La famiglia ha poi scelto di trasferirsi a Londra, motivati dalla volontà di offrire a Penelope un futuro sicuro sotto il profilo legale, grazie alla possibilità per Carla di adottarla legalmente, un’opzione non disponibile in Italia all’epoca.

L’Impronta Musicale di Gianna Nannini

Gianna Nannini ha intrapreso il suo viaggio musicale dopo aver completato gli studi di pianoforte a Lucca e aver sperimentato il lavoro nella pasticceria di famiglia, un’esperienza che l’ha vista superare anche un grave infortunio alla mano sinistra. La sua firma con una casa discografica all’età di 20 anni ha segnato l’inizio di una carriera costellata di successi e di apprezzamenti sia in Italia che all’estero.

Tra i suoi brani più iconici si annoverano America, Fotoromanza, Profumo, e Meravigliosa Creatura, solo per citarne alcuni. Ogni album ha confermato il suo inconfondibile talento e la sua capacità di toccare le corde dell’anima. La sua musica, profonda e coinvolgente, ha trovato spazio anche in importanti colonne sonore cinematografiche, come nel film Manuale d’amore 2.

La Nannini non ha mai trascurato l’impegno civile, partecipando a iniziative benefiche, come il concerto Domani 21/04/2009 per i terremotati dell’Abruzzo, e promuovendo cause sociali importanti, come la lotta contro la violenza sulle donne. Il suo ventesimo album, registrato a Londra, include singoli di spicco come La differenza e Motivo, confermando la sua posizione di stella nel firmamento musicale italiano.

Nel 2022, il suo coinvolgimento nel concerto Una. Nessuna. Centomila. ha ribadito il suo impegno verso tematiche di grande rilevanza sociale, mentre la partecipazione a Sanremo 2024 insieme a Rose Villain nella serata delle cover ha dimostrato la sua continua evoluzione artistica e la capacità di rinnovarsi.

Gianna Nannini rimane una figura di spicco nella musica italiana, un simbolo di talento, forza e dedizione, che continua a ispirare e emozionare con la sua arte e il suo impegno sociale.