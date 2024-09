Gianni Sperti: “Sono stato ingannato, mi sono trovato senza soldi. Ero triste, passavo le giornate piangendo”

Immaginate un uomo il cui percorso sembra tracciato dalla visibilità di un palcoscenico, ma il cui cuore nasconde ombre che solo in pochi hanno avuto l’onore di conoscere. Gianni Sperti, noto opinionista di “Uomini e Donne”, è stato recentemente ospite di Verissimo, in una puntata che ha pizzicato le corde più profonde della sua vita, andata in onda domenica 29 settembre. Nell’intimo studio di Silvia Toffanin, Gianni ha rivelato episodi drammatici e toccanti: dalla clamorosa truffa di cui è rimasto vittima all’amore perduto, fino al doloroso viaggio attraverso la depressione.





Vittima di un’illusione

Nel 2003, Gianni ha varcato la soglia di “Uomini e Donne” come opinionista, un ruolo che porta con sé come un mantello pesante di responsabilità. Solo due anni più tardi, dopo aver brillato nella seconda edizione del reality “La Talpa”, con un premio che toccava i 200mila euro, è affondato in una truffa orchestrata da chi considerava amici. La sua voce, quasi rotta dall’emozione, ha narrato a Silvia:

“La Talpa mi ha dato un’apparente felicità. Ma subito dopo, mi sono trovato in una tempesta. Una truffa, questa è la parola chiave! Persone che ho amato come amici hanno distrutto il mio sogno.”

L’eco di quel denaro mai riscosso ha rimbombato, lasciandolo intrappolato in debiti a lui sconosciuti. “Durante quel periodo, ho avuto delle notti insonni, stritolato dalla mancanza di soldi. Fortunatamente, papà è stato il mio salvagente.”

La lotta silenziosa contro la depressione

Due anni fa, un’ombra oscura ha avvolto Gianni: la depressione ha bussato alla sua porta, ma in pochi se ne sono accorti. “Piangevo silenziosamente senza comprenderne il perché. Nessuno ha indovinato il tormento che vivevo dentro”, ha confessato.

Dopo un percorso di psicoterapia, ha iniziato a scavare nel profondo di sé, scoprendo ferite mai rimarginate. Le sue parole risuonavano come un sussurro segreto:

“In trasmissione trattenevo le lacrime; una volta fuori, si liberava un fiume in piena. La paura delle delusioni passate ha creato due Gianni: il ‘Gianni pubblico’ e il ‘Gianni che ama la natura’. Ma ora, con un sorriso nostalgico, posso dire: sto meglio.”

La danza dell’amore e della serenità

Nel salotto di Verissimo, l’amore ha fatto capolino. Gianni, con la sua vulnerabilità, ha condiviso la sua attuale serenità. “Non sto cercando una relazione seria”, ha esclamato, “ma non sono nemmeno un monaco! Le mie frequentazioni sono leggere, come una brezza d’estate.”

Riflettendo sul suo passato, Gianni ha ricordato l’ex moglie, Paola Barale. “Se la vedessi, sarei sereno, ma sento che lei potrebbe non provare lo stesso. È triste sapere che, dopo aver condiviso un pezzo di vita, non ci si preoccupi nemmeno di un messaggio per chiedere ‘come stai?’”

Gianni Sperti rappresenta una figura complessa e affascinante, dove le vittorie si intrecciano con le sconfitte. La sua storia non è solo quella di un uomo in cerca di riscatto, ma un monito sulla fragilità umana, che, nonostante tutto, continua a bruciare una fiamma di speranza. Come un faro nell’oscurità, la sua voce si alza, invitando chi ascolta a riflettere su quanto profondamente le esperienze plasmino il nostro essere.