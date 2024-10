Gigantesco ciclone marino di fronte alle coste dell’Abruzzo: i filmati dei cittadini tra Silvi e Montesilvano

Una straordinaria tromba marina ha colpito l’Abruzzo oggi pomeriggio, portando con sé un fenomeno meteorologico impressionante. L’imponente evento naturale ha suscitato grande interesse e meraviglia tra i residenti della costa abruzzese.





Nel primo pomeriggio di venerdì 4 ottobre, una enorme tromba marina si è formata al largo della costa abruzzese, tra le province di Pescara e Teramo. Il fenomeno è stato visibile da chilometri di distanza, creando un’atmosfera di stupore e ammirazione tra coloro che hanno assistito al suo passaggio.

Nonostante la maestosità della tromba marina, fortunatamente non si sono registrati feriti né danni alle proprietà. La colonna d’acqua che si è sollevata in cielo è rimasta stabile in mare aperto, senza causare disagi significativi sulla terraferma.

Poco dopo il passaggio della tromba marina, un intenso temporale ha colpito la città di Montesilvano, accompagnato da una forte grandinata. Anche in questo caso, non sono stati segnalati danni rilevanti, nonostante la forza della tempesta.

Secondo le previsioni meteo, la pioggia insisterà nelle prossime ore lungo la fascia costiera, con un’alta instabilità meteorologica. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per domani 5 ottobre, avvertendo della possibilità di temporali intensi sia sulla costa che nell’entroterra abruzzese.

