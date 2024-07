Giornalista Mediaset Gaia Padovan ha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno e ha affermato di sentirsi come se stesse giocando a dadi con la vita

Lo scorso maggio è stata diagnosticata a Gaia Padovan, giornalista di Mediaset, una condizione di “tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi”. Attraverso un post su Instagram, la giornalista ha condiviso con i suoi follower la sua battaglia contro la malattia, sottolineando l’importanza della prevenzione.





La giornalista Mediaset Gaia Padovan ha colto l’occasione per raccontare ai suoi follower il delicato periodo che sta affrontando. A maggio ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno e, soltanto due giorni fa, ha iniziato le terapie chemioterapiche. Nel suo post, ha descritto le difficoltà riscontrate, il tentativofallito di salvare i capelli e la paura provata dopo aver appreso la diagnosi. Dopo aver trasmesso diversi messaggi di incoraggiamento, ha esortato i fan a prestare attenzione alla prevenzione, poiché “ti salva la vita”.

Il racconto di Gaia Padovan

“Ti diranno che milioni di persone vivono questo incubo e che molte superano questa esperienza, ti diranno che sei una donna fortissima, che lo sei sempre stata. Ma tu ti sentirai devastata, scioccata, incredula”. Con queste parole, Gaia Padovan ha avviato il suo lungo messaggio indirizzato ai fan. Ha rivelato di essersi sottoposta alla prima chemioterapia, avendo ricevuto a maggio la diagnosi di tumore al seno con metastasi ai linfonodi. “Il tumore al seno continua a essere la principale causa di morte per malattie oncologiche tra la popolazione femminile.

È come giocare a dadi con la vita e ne sei consapevole, il panico è incombente. Ma poco alla volta metabolizzi e smetti di chiederti perché proprio io, con due splendidi bambini e tante esperienze da vivere. Si prosegue, un passo alla volta, un giorno alla volta”, ha proseguito prima di descrivere nel dettaglio come ha intrapreso la sua lotta: “Ieri ho affrontato la prima chemioterapia, la temuta ‘rossa’. Mi sentivo male, malissimo.

Avevo la sensazione di essere avvelenata. Ho tentato di resistere indossando un casco refrigerante a 3 gradi, un tentativo per preservare i capelli, ma nulla, non ci sono riuscita. Mi sono detta che non importa, li perderemo, saremo comunque meravigliose, indosserò la parrucca rosa che a Mediaset non mi sembrava opportuno, cresceranno più belli e forti di prima”. Ha chiarito che a maggio le è stato diagnosticato “un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi”, una notizia devastante. “Ma non è nemmeno una sentenza di morte. Se ti affidi alla scienza e non perdi la speranza o la fede, puoi superare questa sfida”, ha continuato. “Prima regola: non cadere nella trappola di internet, perché tu non rappresenti una statistica. Un terzo stadio può significare tutto e niente, ogni storia è unica.

Affidatevi completamente alla medicina. Noi veneti abbiamo la fortuna di avere un’eccellenza nelle vicinanze, lo IOV, centro di ricerca e cura tra i migliori d’Italia. Lo ringrazio infinitamente”. Tra 40 giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, “mi attendono mesi di chemioterapia, radioterapia e terapia ormonale. Per un certo periodo dovrò assentarmi dal lavoro, ma apparirò nei programmi girati e montati in precedenza. Ah, l’incomparabile potere della televisione!”. Ha concluso il suo messaggio con un invito alla prevenzione: “Vi salva la vita, non rimandate quella visita. Lo stress può danneggiare il corpo, mentre l’ossitocina, attraverso abbracci e sorrisi, e la ricerca possono favorirne la rinascita”.