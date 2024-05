Giulia e Camilla Salerno, chi sono le figlie di Mara Maionchi

L’amatissima Mara Maionchi, che tornerà molto presto sul piccolo schermo come conduttrice dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest 2024, è unita in matrimonio dal 1976 con il coniuge, il prestigioso paroliere e produttore discografico, Alberto Salerno. Alcuni anni fa, Mara rinvenne una ricevuta di albergo nella tasca dei suoi pantaloni che indicava una sua infedeltà. Maionchi in parte “giustifica” Alberto: “È anche per mia causa, devo riconoscerlo, se lui ha cercato ‘avventure’ fuori casa: dal punto di vista sessuale, sono piuttosto pudica, non sono per nulla inclinata verso le esperienze a luci rosse. Preferisco sempre l’abat-jour”.





Alberto Salerno e Mara Maionchi hanno contratto matrimonio nel 1976 e dalla loro unione sono venute alla luce due bambine, Giulia e Camilla, grazie a cui possono gioire di tre meravigliosi nipoti.

“È importante avere pazienza, essere ragionevoli e consapevoli […] Il momento più complesso è quando i bambini lasciano il nido,, quando la casa risulta vuota, ma ne siamo venuti fuori; io mi impegno tutto il giorno al lavoro, lui ama la tranquillità e la calma” aveva dichiarato con un pizzico di ironia. Il legame tra Mara e Alberto ha resistito a tutte le avversità, inclusa un’infedeltà da parte del marito, che La nota produttrice ha deciso di perdonare.

Scopriamo di più su Alberto Salerno, la vita e la professionalità del compagno di Mara Maionchi

Punto di riferimento nella musica italiana, Alberto Salerno è un paroliere di successo e autore di brani musicali di grande rilievo, oltre che essere il marito della vivace e intraprendente Mara Maionchi. Nato nel 1949, Salerno ha sempre avuto la musica nel cuore. Infatti suo padre era Nisa (nome d’arte di Nicola Salerno), un compositore di testi di grandissima fama degli anni Cinquanta, tra i quali brani celebri come Un ragazzo di strada, Non ho l’età e Tu vuó fa l’americano.

All’età di 18 anni Salerno ha scritto un pezzo per Avevo un cuore, cantato da Mino Reitano, e subito questo ispirato brano riscosse un enorme successo. Da lì, la sua carriera prese il volo e dopo ha scritto le canzoni più amate e cantate nella storia della musica italiana come Io vagabondo dei Nomadi, Bella da morire degli Homo Sapiens e Terra promessa di Eros Ramazzotti, ma anche Lei verrà di Mango, Io nascerò di Loretta Goggi e Donne di Zucchero.

Fondamentale nella vita di Alberto, è stata la conoscenza con Mara Maionchi, il loro legame inizia nel 1976 e ha rappresentato un importantissimo cambiamento nella sua esistenza. Infatti, loro due hanno prodotto alcuni tra i più celebri album di Tiziano Ferro (come Rosso Relativo e 111) e hanno deciso di avviare una casa discografica, Non ho l’età, che ha svelato incredibili talenti musicali. Inoltre, complici nella vita e nel lavoro, hanno scritto un libro: Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio, in cui raccontano il loro vita di coppia.