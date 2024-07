Giulia Salemi in attesa: su Chi le prime immagini estive da futura madre

Le prime fotografie di Giulia Salemi in gravidanza al mare sono state pubblicate dalla rivista Chi: ecco i ritratti del suo pancino





Il Grande Fratello avrà un fratellino, ironizza Chi, dato che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti proprio all’interno della casa del reality show di Canale 5. Da quel momento, non si sono mai separati. La storia d’amore tra Giulia e Pier è stata messa alla prova da sfide significative e momenti di crisi davvero difficili. Alfonso Signorini ha contribuito a sostenere la coppia che aveva perso la propria strada, ma ora i #Prelemi sono più uniti che mai. Pochi giorni fa, Giulia Salemi ha annunciato, attraverso alcuni scatti romantici, di essere in dolce attesa. È ufficiale: Giulia è incinta e Pierpaolo diventerà padre per la seconda volta. Un’estate caratterizzata dall’amore e da ansie, come non nasconde Giulia Salemi, che avverte la grande responsabilità di portare alla luce un figlio. Tuttavia, come ha spiegato nelle sue storie recenti, si sente più serena perché sa che Pierpaolo è un padre eccezionale. Ne ha già avuto la prova e sa bene che su Pretelli si può contare!

Non ci sono scoop questa settimana per la rivista Chi. Infatti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso la lieta notizia con tutti, prima che i giornali potessero anticipare il loro annuncio. Pertanto, oggi sono disponibili solo le immagini di Giulia al mare, nella quale mostra per la prima volta il suo pancino, destinato a diventare un bel pancione.

Giulia Salemi incinta: prime foto con il pancino

Dopo aver annunciato la gravidanza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno precisato che questo figlio non è frutto del caso, ma rappresenta una gravidanza cercata. Non vedono l’ora di coccolare il bebè che arriverà tra qualche mese e, nel frattempo, si godono l’estate. Le fotografie pubblicate dalla rivista Chi ritraggono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme a Formentera mentre si cimentano in alcune “prove” da futuri genitori, giocando con il figlio di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli.