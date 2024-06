Giuseppe Valletta: giovane di vent’anni trovato morto folgorato sotto la doccia

Giuseppe Valletta, un ragazzo di 20 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Baia e Latina, nel Casertano, dopo essere stato fulminato da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. La tragedia è avvenuta sabato scorso, e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, Valletta si stava preparando per partecipare al matrimonio di una cugina quando è avvenuto il tragico incidente. Sono stati i suoi familiari a trovarlo privo di sensi e a chiamare immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto l’autopsia sul corpo del ventenne. L’esame sarà eseguito presso l’istituto di medicina legale di Caserta nei prossimi giorni.

Un aspetto cruciale delle indagini riguarda il funzionamento dell’impianto elettrico dell’abitazione. Gli inquirenti stanno cercando di capire perché il sistema di sicurezza, noto come salvavita, non abbia funzionato correttamente per interrompere l’alimentazione elettrica e prevenire così la tragedia.

Secondo quanto riportato da CasertaNews, l’attenzione si concentra sulla possibile non conformità dell’impianto elettrico alle normative vigenti. Gli investigatori stanno verificando se l’impianto fosse stato sottoposto a regolari controlli e manutenzioni.

La comunità locale è sconvolta dalla perdita improvvisa di un giovane così promettente. Gli amici e i conoscenti di Giuseppe Valletta lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita, sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Mentre le indagini proseguono, la famiglia di Giuseppe attende risposte su cosa abbia realmente causato la sua morte. La speranza è che le autorità possano fare luce su questa vicenda tragica e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.