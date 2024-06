Gli uomini che tradiscono preferiscono restare sposati: ecco otto motivi dietro questa scelta

Secondo gli studi, tra il 15-25% degli uomini sposati hanno relazioni extraconiugali e sono più propensi a tradire rispetto alle donne. Perché allora questi uomini non vogliono divorziare?





Ecco otto motivi per cui gli uomini traditori rimangono ancora sposati:

La casa è ancora il posto migliore dove vuole stare

La moglie lo conosce a fondo, cucina per lui e si prende cura dei bambini. Questo tipo di uomo si sente a suo agio nella sua casa, ma cerca una relazione per provare qualcosa di nuovo, non necessariamente perché vuole cambiare la sua vita. La casa di un marito è per lui un castello.

Non si pone nemmeno la questione di andarsene. Questo può essere dovuto al fatto che trova difficile gestire la famiglia senza la moglie. Forse non c’è più amore o passione nel matrimonio, ma c’è amicizia e “rispetto”. Vuole solo rimanere nella sua “zona di comfort” dove può riposarsi.

Ha solo bisogno di una pausa

Molti di questi uomini hanno buoni rapporti con il coniuge. Fanno parte di un buon ambiente familiare ed entrambi i partner hanno doveri. Tuttavia, gli imbroglioni in questo caso non cercano l’annullamento del matrimonio, ma solo una breve “rottura” da esso. Per loro, una relazione extraconiugale è una via di fuga temporanea dalle responsabilità quotidiane.

Pensa che tradire possa dargli un senso alla vita, ma non ci riesce

C’è una storia ricorrente: il marito che ha tradito la moglie non lo ha fatto perché aveva un pessimo rapporto con lei. In realtà, non era soddisfatto di se stesso. Alcune persone pensano che lasciarsi andare possa portare un cambiamento positivo, ma questo raramente accade. Amano le loro mogli, ma tradiscono quando incontrano problemi personali.

In realtà ama sua moglie

Era un gentiluomo e un padre di famiglia, e non ha mai lasciato sua moglie. Molti potrebbero chiedersi perché si comporti in questo modo. Un uomo felicemente sposato per oltre 20 anni con figli può tradire semplicemente perché è un feticcio per lui. Tuttavia, prova un profondo senso di colpa per le sue azioni, riconoscendo l’amore per la sua compagna.

Non ha il coraggio di sposare un’altra donna

Dopo anni di matrimonio, potrebbe incontrare quella che percepisce come la sua “anima gemella”. Tuttavia, molti uomini, anche quando si innamorano intensamente di un’altra donna, non riescono a rompere il legame con il loro coniuge. La paura del cambiamento e l’attaccamento emotivo li trattiene dal prendere una decisione drastica.

Sente che molte cose lo legano a casa, come i bambini o un mutuo

Potrebbe non esserci più amore per il coniuge, ma ci sono responsabilità condivise che lo legano ancora alla casa. I figli, un mutuo, e altri obblighi finanziari e personali possono essere motivi forti per restare sposati.

Non vuole passare attraverso “l’inferno” chiamato divorzio

La parola “divorzio” evoca immagini di conflitti legali, divisione dei beni e difficili negoziazioni sulla custodia dei figli. Molti uomini preferiscono evitare questo stress, anche se il matrimonio non è più sano. La paura delle conseguenze legali e emotive del divorzio li trattiene dal procedere con la separazione.

Si rende conto che non ci sarebbe stata nessun’altra relazione

Un uomo può tradire e poi realizzare l’errore commesso. Potrebbe sentire un profondo rimorso e desiderare di rimediare, senza voler distruggere il matrimonio. Anche se la moglie dovesse scoprire il tradimento, potrebbe voler lavorare sulla relazione piuttosto che affrontare una separazione, perché alla fine, la ama ancora.

Questi motivi evidenziano la complessità delle relazioni umane e le dinamiche che spingono un uomo a rimanere sposato nonostante le infedeltà. Le responsabilità familiari, il timore del cambiamento e la ricerca di un equilibrio tra amore e insoddisfazione personale giocano tutti un ruolo importante.