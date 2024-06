Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero diventa il film con il maggior incasso del Monsterverse

L’epopea del Monsterverse ha raggiunto nuovi, straordinari traguardi con l’uscita di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero. Questo film, diretto da Adam Wingard, ha rapidamente superato ogni aspettativa, stabilendo record impressionanti sia a livello locale che internazionale. La fama del Monsterverse continua a crescere, e il pubblico è sempre più affascinato dalle peripezie di questi giganti leggendari.





Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero Conquista il Box Office Mondiale

Durante l’ultimo weekend, Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero ha raggiunto un incasso globale di 570 milioni di dollari, superando così il precedente record detenuto da Kong: Skull Island, diretto da Jordan Vogt-Roberts, con 568 milioni di dollari. Questo straordinario risultato rende Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero il film del Monsterverse con il maggior incasso di sempre. In Italia, il film ha guadagnato 4,1 milioni di euro, piazzandosi al secondo posto nel box office nazionale, subito dietro a Godzilla di Gareth Edwards, che aveva incassato 5,2 milioni di euro.

Il Film più Redditizio nella Storia dei Giant Monster Movie

Il successo di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero non si limita solo alla saga del Monsterverse. Il film ha infatti stabilito un nuovo standard, diventando il giant monster movie con il maggior incasso di sempre. Questo prestigioso traguardo ha permesso al film di sorpassare non solo i precedenti capitoli della saga, ma anche altri celebri titoli del genere come Cloverfield e Shark: L’Abisso.

Nonostante questi grandi successi internazionali, in Italia il primato per il maggior incasso complessivo tra i film di mostri appartiene ancora a King Kong di Peter Jackson, con 8,5 milioni di euro, seguito dal remake di Godzilla di Roland Emmerich, che aveva totalizzato 6,4 milioni di euro.

Un Futuro Radioso per la Saga del Monsterverse

Il trionfo di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, unito al successo mondiale di Godzilla Minus One, ha spinto Warner Bros a non fermarsi qui. L’annuncio del terzo crossover tra Godzilla e Kong ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan. La prossima pellicola della saga sarà diretta da un nuovo regista, Grant Sputore, e si preannuncia come un altro capolavoro del genere.

Non solo il grande schermo, ma anche il piccolo schermo continuerà a beneficiare delle storie del Monsterverse. La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters è già stata confermata, promettendo di espandere ulteriormente questo affascinante universo cinematografico e televisivo.

Il percorso di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero è stato segnato da successi straordinari che hanno solidificato il suo posto nella storia del cinema. Con incassi record e un pubblico sempre più appassionato, il Monsterverse è destinato a crescere e prosperare ulteriormente. Questo film non ha soltanto ridefinito i confini del genere dei giant monster movies, ma ha anche aperto la strada a una nuova era di avventure epiche sul grande schermo e oltre.