Una donna ugandese di 70 anni sorprende tutti diventando madre di due gemelli, condividendo orgogliosamente le loro prime immagini

In un evento che ha catturato l’attenzione globale, Safina Namukwaya, una residente di Kampala, ha dato alla luce due gemelli all’età di 70 anni. Questo straordinario parto è avvenuto il 29 novembre presso un ospedale di fertilità nella capitale ugandese. I neonati, un maschietto e una femminuccia, sono stati accolti con gioia dalla famiglia e dimessi all’inizio di gennaio, entrambi in ottima salute e con un peso di circa 2,2 kg ciascuno.





Il Dr. Edward Tamale, uno dei medici responsabili, ha lodato la dedizione e la felicità di Safina nel suo nuovo ruolo di madre: «Sorride continuamente ed è completamente innamorata di loro». I gemelli sono stati chiamati Shakira Babiyre Nabagala e Kato Shafiq Kangave, ma sono affettuosamente conosciuti come Babiyre e Kato. Con la nascita dei gemelli, Safina e suo marito hanno ricevuto nuovi titoli onorifici nel loro villaggio, rispettivamente Nalongo e Salongo, che significano madre e padre di gemelli.

La salute di Safina ha destato meraviglia tra i medici. Nonostante l’età avanzata, non presenta segni di ipertensione o diabete, godendo di uno stato di benessere sorprendente. «È forte, in salute e vola di gioia», ha dichiarato il team medico. Anche la pediatra Gloria Lunyolo ha commentato positivamente sui piccoli, definendoli «miracoli in fasce» e confermando che si nutrono bene, alternando latte materno e artificiale, e si stanno adattando perfettamente alla vita domestica.

A soli due giorni dal parto, Safina ha espresso la sua gratitudine e la sua fede: «Alcuni diranno che a 70 anni è troppo tardi, ma credo che Dio abbia scelto questo momento per me». La sua storia è resa ancora più straordinaria dal fatto che è già madre di una bambina di tre anni. Safina ammette di ricevere supporto per gestire le faccende domestiche e i bambini, specialmente considerando la sua età.

La gravidanza è stata resa possibile grazie alla fecondazione in vitro, un processo che ha coinvolto l’uso di ovuli di donatrice e lo sperma del marito di Safina. Questo intervento medico ha aperto la strada a un nuovo capitolo nella loro vita familiare, dimostrando come la scienza e l’amore possano superare le barriere dell’età.

Il caso di Safina Namukwaya ha suscitato notevole interesse non solo in Uganda, ma anche a livello internazionale, sollevando discussioni sulla maternità in età avanzata e sulle possibilità offerte dalle tecnologie riproduttive moderne. La sua esperienza rappresenta un esempio di come la determinazione personale e i progressi medici possano realizzare sogni apparentemente impossibili.

Mentre la famiglia si adatta alla nuova vita con i gemelli, la comunità locale e il mondo intero osservano con ammirazione. La storia di Safina è una testimonianza di speranza e di forza, ispirando molte persone che desiderano diventare genitori nonostante le sfide che potrebbero incontrare lungo il cammino.

Con la pubblicazione delle prime foto dei gemelli, Safina ha condiviso un messaggio di gioia e gratitudine, dimostrando che l’amore e la famiglia non conoscono limiti d’età. La sua vicenda continua a essere raccontata e celebrata, offrendo una prospettiva unica su cosa significhi essere genitori in circostanze eccezionali.