Grande Fratello 2024: Colpi di scena già nella prima puntata con possibili eliminazioni e polemiche su Lino Giuliano

Il Grande Fratello torna sugli schermi di Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 16 settembre, con una nuova edizione ricca di novità, sorprese e conferme. Alfonso Signorini torna a fare da conduttore per il suo sesto anno consecutivo, affiancato da Cesara Buonamici e dalla nuova opinionista Beatrice Luzzi, nota per la sua riconoscibile partecipazione nella scorsa stagione. Sempre presente Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti del pubblico.





In questo primo appuntamento potrebbe già esserci un colpo di scena riguardante Lino Giuliano. Sarà a rischio eliminazione e scopriremo, durante la diretta, quale sarà il suo destino nella casa.

Dopo il clamore suscitato dalle accuse di omofobia dei giorni scorsi, Lino Giuliano è al centro dell’attenzione. La sua partecipazione era incerta, ma il supporto di Beatrice Luzzi, che ha difeso Lino durante la trasmissione Verissimo, ha confermato la sua presenza. La neo opinionista ha affermato: «È stato gravissimo, ma il Grande Fratello può servire a discutere di temi importanti».

Quindi, Lino parteciperà, ma in che modo? Le possibilità più probabili includono un televoto flash per decidere se merita di rimanere nella casa, oppure l’entrata con una penalità o un’immediata nomina.

I concorrenti di quest’edizione si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del reality ci saranno le loro storie, alcune legate a volti noti, altre meno conosciute. Si avvicenderanno famosi e personaggi comuni, tutti uniti in un’esperienza dalla quale ognuno porterà un bagaglio unico da condividere.

Tra i partecipanti ufficiali ci sono Luca Calvani, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, ex protagoniste di Non è la Rai, oltre a Jessica Morlacchi, Javier Martinez, Helena Prestes, il “Thorne Forrester” di Beautiful Clayton Norcross e Ian Garcia, come anche Enzo Paolo Turchi e Clarissa Burt. Tuttavia, la presenza di Lino Giuliano resta incerta a causa delle recenti polemiche legate alle accuse di omofobia.

Una delle principali novità di quest’edizione è l’apertura del Villaggio di Grande Fratello presso i Lumina Studios di Roma, con uno studio completamente rinnovato e una grande casa di 1.750 mq. Inoltre, torna la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

Per seguire il Grande Fratello, gli spettatori possono sintonizzarsi su Canale 5 per due serate settimanali, il lunedì e il giovedì, a partire dal 16 e 19 settembre. È possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra, su Mediaset Infinity e su La5, con diversi collegamenti in diretta e finestre informative su Canale 5 e Italia 1.

Attualmente, su Mediaset Infinity, il sito ufficiale e i social del programma è possibile rimanere sempre aggiornati sull’andamento della casa e scoprire tutti i retroscena del reality. Saranno molti i momenti di interazione e coinvolgimento per il pubblico, che avrà la possibilità di sentirsi parte attiva del programma.