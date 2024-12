Grande Fratello 2024: Lorenzo Spolverato affronta le voci sulla sua presunta omosessualità

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda il 16 dicembre, il concorrente Lorenzo Spolverato è stato al centro di discussioni riguardanti il suo orientamento sessuale. Le voci sulla sua presunta omosessualità circolavano da tempo, alimentate da dichiarazioni e insinuazioni sia all’interno della casa che sui social media.





Durante la trasmissione, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato a Lorenzo un articolo che suggeriva una sua relazione con un noto “guru della moda”. Lorenzo ha prontamente smentito tali affermazioni, dichiarando: “Non è vero nulla”.

La situazione si è ulteriormente complicata quando la madre di Shaila Gatta, altra concorrente del reality, ha sussurrato alla figlia: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommy”. Questo ha portato Lorenzo a confrontarsi con Shaila durante una pausa pubblicitaria, esprimendo la sua confusione e preoccupazione riguardo alle voci che circolavano: “Il fatto del gay non lo capisco. Che cosa può arrivare fuori? Cosa hanno potuto far vedere per dire questo? Non è successo nulla”. Ha poi ribadito la sua eterosessualità, affermando: “A me piace la donna, ma proprio tanto, tanto, la donna, tantissimo e non puoi immaginare quanto”.

Shaila ha cercato di rassicurarlo, dicendo: “Non ne ho idea, hai visto anche tu che non mi ha detto altro. Forse i social, non so come mai abbia detto che sei gay. Per il fatto che ti ha dato della cattiva persona magari intendeva che sei giocatore e fai tante riflessioni sul gioco. Della cosa del gay non mi importa nulla”.

Le voci sull’orientamento sessuale di Lorenzo erano state alimentate anche da precedenti dichiarazioni di Javier Martinez, che aveva riferito di conversazioni con Shaila in cui lei esprimeva dubbi sui gusti di Lorenzo. Inoltre, sui social media erano emerse foto e testimonianze che suggerivano una possibile relazione tra Lorenzo e un uomo influente nel mondo della moda.

Nonostante le smentite di Lorenzo, le speculazioni continuano a circolare, sollevando interrogativi sull’etica delle insinuazioni riguardanti la vita privata dei concorrenti e sull’impatto che tali voci possono avere sulle dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello.