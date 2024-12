Grande Fratello 2024: tensioni tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani dopo rivelazioni su un bacio

Inizialmente, i due concorrenti avevano sviluppato una forte complicità, condividendo momenti intimi e scegliendo di dormire insieme. Questo legame ha suscitato discussioni sia all’interno della casa che tra il pubblico, considerando che Luca Calvani ha un compagno, Alessandro Franchini, al di fuori del reality.





La dinamica tra Jessica e Luca ha subito un cambiamento con l’ingresso di Helena Prestes. Luca ha mostrato un crescente interesse verso Helena, dedicandole attenzioni che prima riservava a Jessica. Questo spostamento ha generato in Jessica sentimenti di gelosia e delusione, portandola a confrontarsi apertamente con Luca.

Le tensioni hanno raggiunto l’apice durante una puntata in diretta, dove Jessica ha accusato Luca di essere falso e di aver detto “schifezze” su di lei. Ha inoltre rivelato: “Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca. Io però non ho fatto nulla. Sono una donna e voglio rispettare i ruoli, se vuole il primo passo lo fa lui”. Durante una conversazione privata con Pamela Petrarolo, Jessica ha aggiunto: “Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più”.

Queste rivelazioni hanno sollevato interrogativi sul reale rapporto tra Jessica e Luca, considerando la relazione di quest’ultimo con il compagno Alessandro. Alessandro Franchini ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione, dichiarando: “Senza rispetto”.

La situazione ha generato discussioni sia all’interno della casa che tra il pubblico, mettendo in luce le complesse dinamiche relazionali tra i concorrenti e sollevando interrogativi sul confine tra amicizia e sentimenti più profondi in un contesto come quello del Grande Fratello.