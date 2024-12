Grande Fratello, ascolti in picchiata: Alfonso Signorini affronta un Natale difficile sul fronte professionale. Il programma non decolla, e Mediaset ora deve correre ai ripari

La puntata del Grande Fratello del 23 dicembre 2024 ha portato con sé una brutta notizia per Alfonso Signorini e i vertici di Mediaset. Nonostante i tentativi di rilanciare il reality con temi accesi e confronti tra i concorrenti, gli ascolti televisivi si sono rivelati nuovamente deludenti, segnando una sconfitta nella sfida contro la concorrenza.





Durante l’appuntamento in diretta, si è discusso di questioni personali e relazionali che coinvolgono i concorrenti più discussi, come il legame tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il rapporto altalenante tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, e la nascente amicizia tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Tuttavia, questi argomenti non sono stati sufficienti a catturare l’attenzione del pubblico in maniera significativa.

Secondo i dati auditel, il programma ha raggiunto appena 2 milioni e 55mila telespettatori, con uno share del 16,3%, un risultato ben lontano dalle aspettative. A vincere la serata è stato Rai 1 con il film La Cena di Natale, che ha totalizzato 3 milioni e 273mila spettatori e uno share del 20,5%.

Il calo di ascolti non è passato inosservato nemmeno sui social. Su X, molti utenti hanno commentato la situazione critica del reality show. Uno di loro ha scritto: “Ennesima debacle per il Grande Fratello al 16% fino all’una e mezza di notte. In prima serata sarà stato al 13/14%, un disastro. Eppure a gennaio si parla di doppio appuntamento.” Questo fa riferimento alla strategia di Mediaset, che avrebbe previsto un incremento delle puntate settimanali per il nuovo anno, una mossa che ora appare rischiosa.

La situazione rappresenta una sfida significativa per Alfonso Signorini, che negli ultimi anni è diventato il volto simbolo del Grande Fratello. Nonostante i tentativi di rinnovare il format con un cast variegato e dinamiche personali sempre più intense, i risultati continuano a essere sotto le aspettative, lasciando spazio a interrogativi sulla direzione futura del programma.

I numeri della serata del 23 dicembre segnano non solo una sconfitta rispetto alla concorrenza, ma anche un segnale di disaffezione del pubblico nei confronti di un format che, in passato, aveva raggiunto picchi di successo. Le ragioni potrebbero essere molteplici: dalla saturazione del pubblico rispetto al genere dei reality show, alla concorrenza più appetibile di Rai 1, fino alle dinamiche interne del Grande Fratello che potrebbero non essere percepite come autentiche o coinvolgenti.

Ora, Mediaset si trova davanti a una scelta importante. Con l’inizio del nuovo anno e l’ipotesi del raddoppio delle puntate settimanali, sarà cruciale trovare una strategia per riportare il programma ai fasti di un tempo. Resta da vedere se saranno adottate modifiche significative nel format o se il focus si sposterà su dinamiche che possano catturare nuovamente l’interesse del pubblico.