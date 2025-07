Cristiana Girelli, capitana della Nazionale italiana di calcio femminile, si infortuna gravemente al flessore durante la semifinale degli Europei contro l’Inghilterra a Ginevra

Un grave incidente sportivo ha colpito la Nazionale italiana di calcio femminile durante la semifinale degli Europei disputata a Ginevra contro l’Inghilterra. Nel corso del secondo tempo, quando l’Italia era in vantaggio e sotto la crescente pressione delle avversarie, la capitana Cristiana Girelli ha subito un brutto infortunio muscolare che l’ha costretta a lasciare il campo in lacrime.





L’episodio si è verificato in un momento cruciale della partita. Durante un’azione di gioco, Girelli si è accasciata a terra, visibilmente sofferente, tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra, precisamente nella zona del flessore. L’intervento immediato dello staff medico non è bastato a risolvere la situazione: dopo un rapido controllo, è stato chiaro che la giocatrice non poteva continuare. La capitana azzurra ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando e con il volto segnato dalla delusione e dal dolore.

L’entità dell’infortunio lascia pochi dubbi: anche in caso di un’eventuale qualificazione alla finale, la partecipazione di Cristiana Girelli sembra ormai compromessa. Questo rappresenta una grave perdita per la squadra guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, che si trova ora a dover affrontare una sfida ancora più ardua senza il suo punto di riferimento in campo.

Nonostante il momento difficile, Girelli non ha smesso di sostenere le sue compagne. Dopo essere stata medicata e aver applicato una borsa del ghiaccio sulla zona colpita, è rimasta in panchina per incitare le altre giocatrici. Durante una pausa per il cooling break, è stata vista dialogare con Barbara Bonansea, autrice del gol che fino a quel momento stava decidendo la partita. Insieme hanno cercato di motivare il gruppo e fornire indicazioni utili al tecnico Soncin.

L’infortunio della capitana arriva in un contesto particolarmente delicato per l’Italia, che stava cercando di difendere il vantaggio contro una squadra inglese sempre più aggressiva. La pressione delle avversarie si era intensificata nel corso della ripresa, mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale delle azzurre. L’uscita di scena di una figura centrale come Girelli rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni della squadra.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sullo stato di salute della giocatrice, ma le prime impressioni raccolte a bordo campo non lasciano spazio a grandi speranze. Si teme uno stiramento o una lesione muscolare al flessore sinistro, infortunio che richiederebbe tempi di recupero incompatibili con il proseguimento del torneo.

La Nazionale italiana femminile dovrà ora fare affidamento su tutte le sue risorse per superare questa difficoltà. La perdita di Cristiana Girelli non è solo un danno tecnico, ma anche emotivo: la sua leadership e la sua esperienza sono elementi fondamentali per il gruppo. Tuttavia, la determinazione mostrata dalla capitana nel continuare a sostenere le compagne anche dalla panchina è un segnale importante dello spirito che anima questa squadra.

L’Europeo femminile si conferma dunque un torneo ricco di emozioni e colpi di scena. Mentre l’Italia lotta per raggiungere una storica finale, resta da vedere come il gruppo saprà reagire a questa situazione imprevista. Intanto, i tifosi azzurri sperano che gli sforzi delle giocatrici possano essere premiati e che il sacrificio di Girelli non sia stato vano.