Grande Fratello, brutte notizie per Maria Monsè e Perla Maria: secondo un sondaggio, le due concorrenti rischiano l’eliminazione

Con il Natale trascorso nella Casa più spiata d’Italia e il Capodanno ormai alle porte, i concorrenti del Grande Fratello si preparano a vivere le ultime giornate del 2024. Tuttavia, per Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, la situazione si mette male: un sondaggio preliminare sul gradimento del pubblico rivela che le due concorrenti potrebbero essere le prossime a lasciare il gioco.





Entrate da poco nel reality, Maria Monsè e Perla Maria hanno cercato di inserirsi nelle dinamiche della Casa, ma sembra che non abbiano ancora conquistato il cuore degli spettatori. Secondo i dati del sondaggio, le due gieffine sarebbero attualmente in fondo alle preferenze, con appena il 18,80% dei voti, un risultato che le mette a rischio eliminazione nella prossima puntata del 30 dicembre, l’ultima prima dell’arrivo del nuovo anno.

In cima al gradimento del pubblico, invece, si trovano Zeudi Di Palma, che si conferma la favorita con un impressionante 37% delle preferenze, seguita da Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, con il 23%, e Emanuele Fiori, che ottiene un buon 20,74%. Se le previsioni dovessero essere confermate, Maria Monsè e Perla Maria potrebbero dover abbandonare la Casa e trascorrere il Capodanno lontane dagli altri concorrenti.

Le due, ignare del risultato del sondaggio, stanno vivendo queste ore senza sapere della possibilità concreta di eliminazione. Un eventuale uscita dal reality sarebbe un duro colpo per entrambe, soprattutto considerando che il loro ingresso era stato accolto con curiosità per il rapporto madre-figlia e per il carattere frizzante di Maria Monsè. Tuttavia, sembra che non siano riuscite a ritagliarsi un ruolo centrale nelle dinamiche della Casa, fattore che potrebbe aver influito negativamente sul loro percorso.

Nonostante il pessimismo generato dai sondaggi, tutto può ancora cambiare. Il risultato del televoto ufficiale, che sarà svelato nella prossima puntata in diretta, potrebbe ribaltare le previsioni, dando alle due concorrenti una seconda possibilità. Nel frattempo, i fan delle due gieffine si stanno mobilitando sui social per sostenerle, cercando di invertire la tendenza.

La prospettiva di un’eliminazione imminente sta già alimentando le discussioni tra gli appassionati del programma, che si interrogano sui motivi del mancato coinvolgimento di Maria Monsè e Perla Maria nelle dinamiche principali della Casa. La loro possibile uscita potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche del gioco, lasciando spazio agli altri concorrenti per emergere in vista delle fasi finali del reality.