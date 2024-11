“Grande Fratello, che caos! Dai tempi di Taricone e Plevani nascosti sotto le coperte a Shaila e Lorenzo senza inibizioni davanti alle telecamere. E Pier Silvio osserva…”

L’ex velina Shaila Gatta e il modello Lorenzo Spolverato suscitano scalpore nella Casa del Grande Fratello per le loro frequenti e intense effusioni, provocando disagio tra i concorrenti e discussioni tra il pubblico.





Roma – Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello si è fatto incandescente dopo che la passione tra l’ex velina Shaila Gatta e il modello Lorenzo Spolverato è esplosa in modo evidente. Le effusioni tra i due concorrenti hanno superato le aspettative di chi segue il reality show, suscitando il fastidio degli altri coinquilini e accendendo un dibattito pubblico. Non è raro, infatti, che nel programma nascano flirt tra i partecipanti, ma il comportamento della coppia, definito da alcuni “eccessivo” e “invadente”, ha sollevato critiche sia dentro che fuori la Casa.

Il rapporto tra Shaila e Lorenzo: critiche dai coinquilini

I due concorrenti, dopo un periodo di flirt, si sono avvicinati notevolmente durante un soggiorno di sette giorni alla versione spagnola del reality, il Gran Hermano. Questo “Erasmus” ha rafforzato il loro legame, tanto che, al loro ritorno nella Casa italiana, hanno cominciato a vivere la loro storia senza remore, in maniera molto passionale. Tuttavia, le continue effusioni della coppia, soprattutto nelle aree comuni, hanno generato malumori tra gli altri partecipanti. MariaVittoria, una delle coinquiline, ha espresso il disagio dei concorrenti commentando sarcasticamente: “Prendi l’aceto e disinfetta tutto!”, dopo averli visti insieme in sauna.

Altri concorrenti hanno espresso preoccupazioni per la pulizia degli spazi condivisi, sottolineando come la coppia utilizzi senza esitazioni diverse aree della Casa per la loro intimità, una situazione che molti trovano inopportuna. La convivenza forzata e la presenza costante delle telecamere amplificano la sensazione di disagio per chi, oltre a dover condividere ogni momento della propria quotidianità con degli sconosciuti, si ritrova a vivere una convivenza resa ancor più complessa da questi episodi.

Polemiche sui social e l’intervento del pubblico

Anche i telespettatori hanno fatto sentire la propria voce attraverso i social media, criticando il comportamento della coppia e la loro apparente indifferenza nei confronti dei coinquilini. Su Twitter, l’hashtag #GrandeFratello ha visto una crescita di commenti negativi rivolti a Shaila e Lorenzo. GraceSomehow, una nota utente del social, ha commentato con ironia e indignazione: “Immaginate di vivere in una casa con altre persone e trovarvi costantemente davanti a scene di questo genere. Sono due incivili.”

Per alcuni spettatori, il comportamento dei due concorrenti rappresenta un “eccesso di esibizionismo” che mette in difficoltà gli altri abitanti della Casa e potrebbe influenzare anche il pubblico a casa, in particolare i più giovani. L’episodio ha aperto una riflessione sull’opportunità di mostrare in diretta televisiva certe dinamiche senza alcun filtro, soprattutto considerando il fatto che i canali della piattaforma offrono un accesso continuo al programma.

Berlusconi e il limite al “trash”: interviene la produzione?

La polemica ha toccato anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che in passato aveva espresso il desiderio di mantenere un certo “decoro” nei reality show trasmessi dal network. In occasione delle precedenti edizioni, Berlusconi aveva imposto una linea editoriale volta a ridurre il cosiddetto “trash” televisivo, cercando di evitare eccessi comportamentali e situazioni inadeguate. Nonostante Berlusconi abbia più volte dichiarato di non intervenire direttamente nelle dinamiche del programma, gli ultimi episodi sembrano in contrasto con l’obiettivo di risanare l’immagine del Grande Fratello e garantire un minimo di rispetto per le norme di convivenza.

Nella puntata di stasera, lunedì 4 novembre, potrebbe arrivare un intervento da parte della produzione per affrontare pubblicamente la situazione. Non è escluso che la conduttrice del programma o un opinionista possa richiamare la coppia a mantenere un comportamento più rispettoso verso gli altri abitanti della Casa, evitando di compromettere l’atmosfera di convivenza.

Un episodio unico nella storia del Grande Fratello

Nel corso degli anni, il Grande Fratello ha spesso visto nascere coppie tra i concorrenti, e alcuni momenti di intimità non sono una novità assoluta per lo show. Già nella prima edizione del programma, Pietro Taricone e Cristina Plevani vissero una relazione piuttosto intensa, ma i due riuscirono a mantenere una certa discrezione. Tuttavia, ciò che differenzia l’attuale situazione è il fatto che Shaila e Lorenzo sembrano vivere la loro intimità senza alcuna inibizione, tanto che alcuni spettatori hanno paragonato la Casa a un set di contenuti inadatti.

Le effusioni continue e molto visibili tra i due hanno spinto i coinquilini a lamentarsi non solo per il disagio, ma anche per le difficoltà pratiche nel condividere gli spazi comuni. Alcuni di loro hanno ironizzato sulla necessità di dotarsi di coperture igieniche prima di utilizzare divani, sauna e altre aree della Casa. Per i fan storici del reality, la situazione rappresenta un nuovo “record” di eccessi.