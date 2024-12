Grande Fratello, Eva Grimaldi nella bufera: la frase choc su Lorenzo e Shaila divide il pubblico

La permanenza di Eva Grimaldi nella Casa del Grande Fratello si è subito fatta notare, ma non per le ragioni migliori. Dopo il suo ingresso, l’attrice ha suscitato polemiche per un commento rivolto a Shaila Gatta riguardo alla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Una frase diretta e pungente, “Se tu vuoi, lo usi e basta”, ha scatenato una vera e propria tempesta, dividendo il pubblico e attirando critiche sui social.





Le tensioni tra Shaila e Lorenzo

La relazione tra Shaila e Lorenzo è stata uno dei temi centrali di questa edizione del reality. Inizialmente, i due sembravano avere una forte sintonia, ma con il passare delle settimane sono emersi problemi che hanno minato il loro rapporto.

Shaila ha lamentato la mancanza di supporto emotivo e attenzione da parte di Lorenzo, dichiarando di non sentirsi apprezzata. “Mi sembra che non ti interessi quando sono giù”, ha detto Shaila. Lorenzo, d’altra parte, ha sottolineato le differenze caratteriali tra loro, affermando: “Siamo diversi, forse non siamo pronti per una relazione”.

Le tensioni sono ulteriormente aumentate dopo l’intervento della madre di Shaila, Luisa Menditto, che aveva espresso dubbi sulla sincerità di Lorenzo, insinuando anche questioni riguardo al suo orientamento sessuale. Queste insinuazioni hanno spinto Lorenzo a rispondere pubblicamente: “Mi piacciono le donne. Se fossi attratto da un uomo, lo direi”.

Nonostante il tentativo del padre di Lorenzo di ricucire lo strappo, il rapporto tra i due concorrenti non è migliorato, con Shaila che ha ammesso: “Forse funzioniamo meglio come amici”.

La frase di Eva e la reazione del pubblico

Nel pieno di queste dinamiche già delicate, Eva Grimaldi ha deciso di esprimere la sua opinione sulla relazione tra Shaila e Lorenzo. Parlando con Shaila in compagnia delle altre ragazze, Eva ha detto: “Se tu vuoi, lo usi e basta”, un commento che ha lasciato tutti senza parole.

La frase, percepita come cinica e offensiva, ha immediatamente sollevato un’ondata di critiche. Sui social, molti utenti hanno condannato le parole di Eva, accusandola di aver mancato di rispetto a Lorenzo e di aver alimentato un clima negativo nella Casa.

Un utente su Twitter ha scritto: “Non vedo campagne social per questa frase pronunciata da Eva, perché purtroppo non è importante cosa si dice ma CHI lo dice. L’avesse detta Lorenzo o qualcuno che odiate sarebbero già usciti mille articoli”.