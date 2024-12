Grande Fratello, Federica Petagna fuori dalla Casa: il gesto dopo l’eliminazione lascia tutti sorpresi

Federica Petagna, eliminata al televoto dal Grande Fratello, non ha preso bene la sua uscita: tensioni, delusioni e unfollow sui social.





Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, due concorrenti hanno lasciato la Casa: Yulia Bruschi, che ha deciso di abbandonare il reality per affrontare una delicata vicenda legale con l’ex fidanzato, e Federica Petagna, eliminata al televoto. L’uscita di scena di Federica ha lasciato strascichi di tensione e delusione, sia per lei che per alcuni dei protagonisti coinvolti nelle dinamiche del programma.

Federica Petagna, reduce dall’esperienza a Temptation Island, era entrata al Grande Fratello per affrontare un nuovo capitolo della sua vita mediatica. Poco dopo il suo ingresso, sono stati introdotti due personaggi legati al suo passato: l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’ex tentatore Stefano Tediosi. La presenza dei due uomini ha dato vita a una trama emotivamente complessa, che ricordava i triangoli sentimentali delle edizioni precedenti del reality.

Durante la sua permanenza nella Casa, Federica ha vissuto momenti di crisi e confusione. Tra i più discussi, il bacio passionale con Alfonso, seguito dal suo ripensamento e dalla decisione di ribadire la fine della loro storia. Allo stesso tempo, si è riconciliata con Stefano, chiudendo in maniera pacifica le tensioni con lui. Tuttavia, una volta esaurite queste dinamiche, il pubblico sembra essersi disinteressato, decretandone l’eliminazione.

Secondo i rumor, Federica Petagna non ha reagito bene alla sua eliminazione. La gieffina sarebbe rimasta sorpresa e amareggiata, convinta che il pubblico l’avrebbe sostenuta più a lungo. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Federica era “furiosa” dopo l’eliminazione, soprattutto per il fatto che Alfonso D’Apice, entrato nella Casa proprio grazie alla sua presenza, stia invece proseguendo il suo percorso nel programma.

Appena rientrata alla vita reale, Federica avrebbe compiuto un gesto significativo che non è passato inosservato. Dopo aver riavuto il suo telefono, ha immediatamente tolto il “segui” su Instagram a due delle sue ex amiche conosciute a Temptation Island: Millie Moi e Titty Scialò.

Le tensioni tra Federica e le due donne sembrano essere legate alla vicenda di Antonio Fico, cugino di Titty, con cui Federica aveva avuto un flirt segreto dopo il programma. Durante un confronto al Grande Fratello, Antonio aveva reso pubblico il loro rapporto, raccontando la sua versione dei fatti. Questa dichiarazione, successivamente confermata da Millie sui social, avrebbe infastidito Federica, che si è sentita tradita da entrambe.

La decisione di togliere il “segui” a Millie Moi e Titty Scialò sembra essere il risultato di una profonda delusione da parte di Federica. Le due donne, che reputava amiche, avrebbero assunto atteggiamenti che lei non ha gradito mentre era nella Casa. La vicenda di Antonio Fico, resa pubblica senza il suo consenso, è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nonostante l’eliminazione, il nome di Federica Petagna continua a far discutere. Le sue vicende personali, sia dentro che fuori dal Grande Fratello, mantengono alta l’attenzione del pubblico e dei media. Il suo percorso, interrotto inaspettatamente, potrebbe non essere davvero concluso, considerando le tensioni irrisolte e le dichiarazioni che continuano a emergere.

Resta da vedere se Federica deciderà di confrontarsi pubblicamente con le persone coinvolte nelle sue ultime vicende o se preferirà mantenere un basso profilo, lasciandosi alle spalle le delusioni del reality. Di certo, il suo nome rimane uno dei più discussi di questa edizione del Grande Fratello.