Grande Fratello, Helena confessa i suoi sentimenti per Javier: “Io lo desidero, non è un gioco”

Dopo settimane di tensioni e silenzi, Helena Prestes ha deciso di mettere a nudo i suoi sentimenti per il coinquilino Javier Martinez. La modella brasiliana, protagonista di una delle dinamiche più chiacchierate di questa edizione del reality, ha ammesso apertamente il suo interesse per il pallavolista argentino, confessando che il suo desiderio va oltre il semplice gioco.





In confessionale, Helena non ha nascosto la gelosia che prova per la vicinanza tra Javier e Chiara Cainelli, la giovane trentina con cui l’argentino ha iniziato a flirtare. “Sono gelosa, ho un fuoco dentro. Parla troppo con lei”, ha dichiarato la modella, riferendosi ai numerosi momenti di complicità tra Javier e Chiara, culminati in un abbraccio a letto che non è passato inosservato.

Helena, osservando la scena dalla stanza accanto, ha mostrato tutta la sua amarezza, esprimendo poi il timore di essere ferita. “Io lo desidero proprio, tutto il tempo. Non è un gioco per me. Ho paura di ferirmi”, ha confessato nel daytime del 16 dicembre, aggiungendo che si sta sforzando di controllare le sue emozioni: “Io l’avrei già baciato, ma devo mettere un freno perché inizio a viaggiare con la testa”.

Nonostante le dichiarazioni di Helena, Javier è stato chiaro fin dall’inizio. L’atleta ha ribadito che tra lui e la modella non può esserci nulla di più di un’amicizia: “Se lei vuole un rapporto un po’ più intimo, io non posso fare qualcosa che non voglio”, ha risposto Javier quando Helena ha manifestato la sua gelosia. Una posizione netta che sembra non lasciare spazio a fraintendimenti, ma che non è riuscita a placare i sentimenti di Helena.

Le dichiarazioni di Helena hanno scatenato reazioni contrastanti tra i telespettatori. Molti hanno sottolineato che il comportamento della modella potrebbe ritorcersi contro di lei: “Non doveva sbilanciarsi così. La gente ora penserà che sia volubile”, ha commentato un utente sui social. Altri, invece, hanno espresso solidarietà per la sua sincerità: “Non ha fatto nulla di male. È normale avere dei sentimenti e volerli esprimere”.

Tra i fan del reality, c’è anche chi critica Javier per aver mantenuto un rapporto di vicinanza fisica con Helena, nonostante il suo disinteresse romantico: “Se per lui è solo amicizia, dovrebbe mantenere le distanze per rispetto di ciò che prova lei”, ha scritto un altro spettatore.

Il triangolo con Chiara: nuove tensioni nella Casa

L’ingresso di Chiara Cainelli ha aggiunto ulteriore tensione alla dinamica tra Helena e Javier. La giovane trentina e il pallavolista hanno instaurato un legame sempre più stretto, caratterizzato da chiacchierate intime e sguardi complici. Questo ha inevitabilmente amplificato i sentimenti di gelosia e frustrazione di Helena, rendendo il triangolo uno dei temi centrali dell’ultima settimana.

Nonostante le tensioni, Chiara sembra non voler alimentare conflitti con Helena, concentrandosi sul rapporto con Javier e lasciando che la situazione si evolva naturalmente.