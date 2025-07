Maxi incidente sull’A22 tra Chiusa e Bolzano Nord: una donna perde la vita, sei i feriti. Traffico paralizzato con code chilometriche in entrambe le direzioni

Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi sull’autostrada A22, nel tratto compreso tra Chiusa e Bolzano Nord, precisamente nei pressi di Fiè allo Sciliar. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 9, ha coinvolto un furgone, un mezzo pesante e un’automobile, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno sei altre. La circolazione è stata completamente bloccata in entrambe le direzioni, generando code che hanno raggiunto i sei chilometri.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato innescato da un veicolo in panne che si trovava fermo sulla carreggiata in direzione sud. L’impatto a catena ha avuto conseguenze tragiche: la vittima è una donna di nazionalità austriaca che viaggiava sul sedile posteriore di un’auto con targa straniera. Le autorità non hanno ancora reso noto il nome della defunta.

Sul luogo del disastro sono intervenuti prontamente la polizia stradale, i vigili del fuoco e due elisoccorsi per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione critica del traffico. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Le condizioni delle persone ferite sono ancora in fase di valutazione; alcune di loro sono state trasportate d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Tra le vittime dell’incidente si registrano anche conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle loro identità o sul loro stato di salute.

L’incidente ha avuto un forte impatto sulla viabilità, soprattutto considerando che il fine settimana alle porte è caratterizzato da un alto volume di traffico per le partenze estive. La chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni ha causato disagi significativi agli automobilisti, molti dei quali sono rimasti bloccati per ore sotto il sole cocente. Le autorità hanno invitato gli utenti della strada a utilizzare percorsi alternativi e a evitare, se possibile, l’area interessata.

Il tratto autostradale tra Chiusa e Bolzano Nord è stato teatro di numerosi incidenti in passato, complice l’elevata densità di traffico e la presenza di mezzi pesanti che transitano quotidianamente lungo questa arteria fondamentale per i collegamenti tra Italia e Austria. Anche stavolta, l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza è stato cruciale per limitare ulteriori danni.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’autostrada e raccogliendo testimonianze da parte dei conducenti coinvolti e dei testimoni oculari. “Stando alle prime informazioni, a causare il tamponamento in serie è stato un mezzo in panne”, hanno dichiarato le autorità locali. Tuttavia, resta ancora da chiarire se ci siano stati altri fattori che abbiano contribuito al verificarsi della tragedia.

Nel frattempo, gli automobilisti bloccati in coda sono stati assistiti dai volontari della protezione civile, che hanno distribuito acqua e fornito supporto ai viaggiatori in difficoltà. Nonostante gli sforzi delle autorità per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile, la situazione rimane critica e si prevede che il traffico tornerà alla normalità solo nel tardo pomeriggio.

Questo incidente rappresenta un monito sull’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli, specialmente durante i periodi di intenso traffico estivo. Le autorità raccomandano a tutti gli automobilisti di controllare attentamente le condizioni del proprio mezzo prima di mettersi in viaggio e di prestare la massima attenzione alla guida.