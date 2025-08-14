Chi erano i coniugi Sara Manstretta e Claudio Marchesi, morti in un frontale scooter-auto a Pavia





Un drammatico incidente ha spezzato la vita di tre persone lungo l’ex strada statale 35, tra Borgarello e Pavia, nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 agosto. Le vittime sono i coniugi Claudio Marchesi e Sara Manstretta, rispettivamente di 47 e 48 anni, e Valter Chinellato, 77 anni. L’evento ha coinvolto uno scooter su cui viaggiavano i due coniugi e una Mazda guidata dal pensionato milanese.





Secondo le ricostruzioni iniziali effettuate dalla polizia locale, l’incidente si è verificato intorno alle ore 18. Marchesi e Manstretta, residenti nella frazione Cascine Calderari di Certosa, stavano rientrando a casa in sella al loro scooter. Alla guida del mezzo c’era il 48enne Marchesi, originario di Pavia, mentre la moglie, nata e cresciuta proprio a Cascine Calderari, lo accompagnava.

Il tragico evento si è consumato quando il loro scooter si è trovato davanti una Mazda, diretta verso Milano e condotta da Chinellato, residente nel capoluogo lombardo. Stando ai primi accertamenti, il 77enne avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore improvviso. Dopo essere finito sul bordo della strada, avrebbe tentato di riprendere la carreggiata con una brusca sterzata, invadendo però la corsia opposta e impattando violentemente con lo scooter.

L’urto è stato devastante. I due coniugi sono stati sbalzati contro l’auto per poi precipitare oltre il guard-rail, finendo nelle acque del Navigliaccio, un corso d’acqua che costeggia la strada. Testimoni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari con automediche e ambulanze, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: i corpi di Marchesi e Manstretta sono stati recuperati già privi di vita.

Anche per Chinellato le conseguenze dello scontro sono state fatali. L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto e, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e oltre mezz’ora di massaggio cardiaco praticato dai soccorritori, il suo decesso è stato constatato sul posto.

I rilievi effettuati dalle autorità stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo da parte del 77enne. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso che avrebbe compromesso la capacità di guida dell’uomo.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia. I due coniugi erano molto conosciuti a Cascine Calderari, dove vivevano da anni. Claudio Marchesi, originario di Pavia, lavorava presso un’azienda del settore edilizio e impiantistico, mentre sua moglie Sara Manstretta era impiegata in un supermercato dopo aver gestito per lungo tempo un’edicola davanti al Policlinico San Matteo di Pavia. I due si erano sposati nel 2014 e conducevano una vita tranquilla e riservata.

Il dramma ha colpito profondamente anche la città di Milano, dove risiedeva Valter Chinellato. L’uomo, pensionato, era alla guida della Mazda che ha causato l’incidente. La sua famiglia è stata informata della tragica notizia poco dopo l’accaduto.

La strada su cui si è verificato l’incidente, nota per essere trafficata e costeggiare il Navigliaccio, è stata teatro di numerosi sinistri nel corso degli anni. Gli abitanti della zona hanno spesso lamentato la pericolosità del tratto e la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale.



