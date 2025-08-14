“Ma chi ti credi di essere?” Lite furiosa in diretta su RaiTre: caos tra gli invitati, conduttrice senza parole e costretta a intervenire





Un acceso confronto verbale ha caratterizzato la puntata odierna di Agorà Estate, trasmessa su RaiTre. Protagonisti dell’acceso dibattito il giornalista Gianni Riotta e Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Libero. L’argomento al centro della discussione era l’uccisione del giornalista di Al-Jazeera Anas Al-Sharif e la sua presunta connessione con il gruppo terroristico Hamas.





Le parole di Capezzone, che hanno criticato la narrazione mediatica del conflitto in Medio Oriente, hanno scatenato la reazione di Riotta. La conduttrice Giulia Di Stefano è stata costretta a intervenire ripetutamente per mantenere la calma in studio.

Si sta santificando il giornalista ucciso, ma c’è poco da ridere sul fatto che si tratti come un campione della libera informazione un uomo che probabilmente era a libro paga di Hamas e che trattava i guerriglieri di Hamas come amici.

La reazione furiosa di Riotta

Gianni Riotta non ha lasciato passare quel “voi” e ha reagito con veemenza: “Dato che ha detto ‘voi’, vorrei sapere chi in questo studio lo ha elogiato. Deve dire chi è che ha elogiato Hamas in questo studio”. Il giornalista ha alzato progressivamente i toni, rivendicando la propria posizione filo-israeliana: “Io sono stato embedded con IDF, è chiaro? Chi siamo noi? Ha detto ‘voi avete elogiato il giornalista di Hamas’. Chi di noi ha elogiato Hamas in questo studio?”.

L’escalation e l’intervento della conduttrice

La discussione ha preso una piega sempre più accesa, con Riotta che ha continuato a incalzare: “Ha detto ‘voi’! Riavvolga il nostro, ha detto ‘voi’!”, mentre Capezzone ha risposto chiedendo alla conduttrice di “far tacere i cafoni in studio”. La situazione è degenerata al punto che la conduttrice ha dovuto intervenire ripetutamente per cercare di calmare gli animi.



