Fiocco rosa per Gianmarco Tamberi: la moglie Chiara Bontempi ha dato alla luce la piccola Camilla





Il 14 agosto è stato un giorno speciale per Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi, che hanno accolto la loro primogenita, Camilla. La bambina è venuta alla luce all’ospedale Salesi di Ancona intorno alle 14.15, come riportato dall’Ansa. La notizia ha subito suscitato grande entusiasmo, con numerosi auguri che sono arrivati alla famiglia da amici, fan e personalità del mondo dello sport.





Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Marco Armando Gozzini, ha espresso gioia per l’evento, dichiarando: “Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia.” Anche Gianmarco Tamberi ha condiviso la sua emozione sui social media. Poco prima del parto, aveva pubblicato una storia su Instagram mostrando la camera d’ospedale e scrivendo: “Sei forte da matti amore mio,” lasciando intuire che il momento tanto atteso fosse ormai vicino.

Un amore coronato dalla nascita di Camilla

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, condividendo la loro felicità con un post su Instagram. Nel video pubblicato, si vede Gianmarco Tamberi baciare il pancione di Chiara Bontempi e tenere in mano una delle prime ecografie della bambina. Il messaggio che accompagnava il video recitava: “Un’emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre.”

A marzo, i due avevano rivelato il sesso del nascituro, confermando che si trattava di una bambina. Anche in quell’occasione, il campione olimpico aveva espresso la sua gioia sui social, scrivendo: “Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore. Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là.”

Un legame solido e una nuova avventura

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono legati da molti anni e si sono sposati nel settembre 2022. La loro storia d’amore ha sempre suscitato ammirazione tra i fan dell’atleta, che spesso condivide momenti della sua vita privata sui social media. Con l’arrivo di Camilla, la coppia inizia un nuovo capitolo della loro vita insieme.

La nascita della bambina avviene in un momento significativo per Gianmarco Tamberi, che continua a essere uno dei protagonisti dello sport italiano. Dopo aver conquistato l’oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, l’atleta ha continuato a competere ai massimi livelli, rappresentando l’Italia con orgoglio.

Un evento celebrato anche dai fan

La notizia della nascita di Camilla ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social network. I fan dell’atleta hanno espresso il loro entusiasmo con messaggi di congratulazioni e auguri alla famiglia. Molti hanno sottolineato come questa nuova fase della vita di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aggiunga un ulteriore motivo di ispirazione alla già straordinaria carriera del campione.

L’ospedale Salesi di Ancona, dove è nata Camilla, è noto per la sua eccellenza in ambito pediatrico e ostetrico. La struttura ha accolto con grande professionalità la coppia durante questo momento speciale.



