Grande Fratello, Helena Prestes si confessa: il suo coming out scuote il pubblico e accende il dibattito nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello, la notte del 21 dicembre ha regalato un momento di profonda intimità e autenticità, quando Helena Prestes ha deciso di aprirsi completamente con Zeudi Di Palma, rivelando aspetti della sua vita personale finora sconosciuti al pubblico. Sotto le coperte e lontano dagli occhi degli altri concorrenti, Helena ha raccontato le sue esperienze sentimentali, includendo dettagli sul suo passato che hanno sorpreso e commosso molti telespettatori.





Durante la conversazione, Helena ha condiviso per la prima volta il ricordo del suo primo flirt con una ragazza, avvenuto quando aveva appena 17 anni: “La primissima volta con una ragazza? Avevo 17 anni. Non è durata molto, poi ho seguito la vita e le cose che mi sono successe.” Una rivelazione che ha toccato non solo il suo vissuto personale, ma anche le difficoltà affrontate in famiglia. La modella ha spiegato che il rapporto con la sorella e sua madre ha avuto un ruolo cruciale nella sua crescita e nella comprensione della sua identità.

Helena ha raccontato che sua sorella, dopo essere rimasta incinta del fidanzato che la tradiva, si è trovata ad affrontare una situazione complessa. “Quando mia sorella si è messa con una donna, mia mamma non l’ha accettata e l’ha mandata via di casa. Dopo essere uscita, ha avuto una relazione di due anni con un’altra ragazza, tutto questo mentre crescevano insieme il suo bambino.” Questo episodio familiare ha segnato profondamente Helena, portandola a riflettere sulle sue stesse esperienze sentimentali.

Helena ha poi rivelato che la sua ultima relazione con una donna risale a quattro anni fa, aggiungendo che quegli amori fanno parte di un percorso che l’ha resa ciò che è oggi. “Non mi vergogno di ciò che sono stata e di ciò che ho vissuto. Ogni esperienza mi ha portato qui, a essere questa persona.”

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Helena e Zeudi è diventato uno dei temi più discussi nella Casa. Tra le due donne si è creata una connessione speciale, che sembra andare oltre la semplice amicizia. Helena ha confidato a Zeudi di sentirsi sempre più legata a lei, un legame che ha descritto come qualcosa di profondo e autentico: “Questa connessione mi ha fatto riflettere su di me, su chi sono e su ciò che voglio.”

Durante un momento di confronto, Zeudi ha chiesto apertamente a Helena dettagli sulle sue relazioni passate. Helena ha risposto con sincerità, rivelando che anche Maxime, un altro concorrente della Casa, l’aveva interrogata sulla natura del suo legame con Zeudi: “Dopo che ho raccontato delle mie storie con donne, Maxime mi ha chiesto se fossi attratta da te. È stata una domanda diretta che mi ha spiazzata.” La modella ha ammesso di essersi sentita a disagio in quel momento, ma ha trovato conforto nell’intervento di Luca, che ha spostato la conversazione, permettendole di evitare ulteriori pressioni.

Il rapporto tra Helena e Zeudi è diventato un tema centrale anche per il pubblico, che segue con curiosità ogni loro interazione. Durante il daytime del 21 dicembre, alcune immagini delle due donne hanno alimentato il dibattito, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della loro relazione. Zeudi, dal canto suo, sembra sorpresa ma non indifferente alla crescente vicinanza con Helena, dichiarando scherzosamente: “A me non me l’hai detto!” Helena ha replicato con il sorriso: “Non me l’hai chiesto.”

La confessione di Helena ha acceso il dibattito anche fuori dalla Casa. Molti telespettatori hanno apprezzato la sua sincerità e il coraggio di raccontarsi, mentre altri hanno sottolineato come il suo coming out rappresenti un momento importante per la rappresentazione della comunità LGBTQ+ all’interno di uno show così popolare.