Grande Fratello, Javier e Mariavittoria ridicolizzano i sentimenti di Helena Prestes: il pubblico insorge contro i due concorrenti

La puntata del Grande Fratello del 9 dicembre ha segnato un momento difficile per Helena Prestes, che durante la notte si è aperta con Javier Martinez, confessandogli i suoi sentimenti. La modella brasiliana ha rivelato di provare qualcosa di più di una semplice amicizia, ammettendo di doversi allontanare da lui se non ricambiata. Javier, pur riconoscendo di essere stato ambiguo in passato, le ha chiarito che per lui il rapporto resta strettamente amichevole. Tuttavia, ciò che è successo dopo ha scatenato una bufera tra gli spettatori.





Il giorno successivo, Javier ha condiviso quanto accaduto con Mariavittoria Minghetti, spiegandole i dettagli della confessione di Helena. “Lei si è dichiarata, mi ha detto che si allontanerà perché le piaccio. Le ho spiegato che per me è solo un’amica. In passato sono stato confuso con alcuni gesti, ma ora è tutto chiaro”, ha raccontato Javier.

Mariavittoria, ascoltando la storia, ha reagito con leggerezza, scherzando e ridendo apertamente sulla situazione. “Perché gli piaci, mi viene da baciarti, ho sogni erotici… so tutto”, ha detto ridendo, mentre Javier aggiungeva che la situazione della Casa poteva influenzare i rapporti, ma che era certo di non provare nulla per Helena: “L’unica persona per cui ho avuto sentimenti è Shaila, e non c’è nessun’altra”.

La conversazione tra Javier e Mariavittoria ha fatto infuriare gli spettatori, che hanno giudicato il loro atteggiamento irrispettoso nei confronti di Helena. In particolare, Mariavittoria è stata criticata per aver ridicolizzato i sentimenti della modella, mostrando una totale mancanza di sensibilità. “Ma ti prego… che squallore”, ha scritto un utente su X. Un altro ha commentato: “Non mi piace Javier, è ambiguo e ha alimentato le illusioni di Helena. Ora si permette di parlarne come se fosse una barzelletta”.

Anche Javier non è stato risparmiato dalle critiche, con molti spettatori che lo accusano di aver avuto un comportamento poco chiaro con Helena, contribuendo a creare aspettative nei suoi confronti. “È stato affettuoso e ambiguo, e ora fa la vittima? Vergogna”, ha scritto un altro utente.

La vicenda ha portato ancora una volta Helena Prestes sotto i riflettori, suscitando empatia tra molti spettatori che si sono schierati dalla sua parte. La modella, che si era esposta con coraggio, è stata descritta come una vittima della mancanza di tatto e del comportamento superficiale degli altri concorrenti.

Un utente ha sottolineato: “Helena è stata sincera, e loro hanno riso di lei. È una mancanza di rispetto totale”. Altri hanno difeso la modella, lodandola per la sua pazienza e maturità nel gestire una situazione così difficile. “Lei ha troppa classe per abbassarsi a certi livelli”.

L’episodio ha anche evidenziato le complesse dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello, con Mariavittoria che, sempre più spesso, si trova al centro di polemiche per il suo atteggiamento considerato superficiale e provocatorio. Javier, invece, sta vedendo la sua immagine di “bravo ragazzo” incrinarsi, con molti spettatori che ora lo considerano opportunista e ambiguo.

L’intera vicenda rischia di avere strascichi non solo tra i protagonisti, ma anche nelle relazioni generali della Casa. La reazione del pubblico e le critiche ricevute potrebbero spingere Javier e Mariavittoria a riflettere sul loro comportamento.

Per Helena, invece, la situazione rappresenta un nuovo ostacolo da affrontare, ma la modella sembra intenzionata a mantenere il controllo e a non lasciarsi abbattere. Come spesso accade nel Grande Fratello, ogni gesto e parola possono cambiare le dinamiche in un attimo, e i fan restano in attesa di scoprire se ci saranno nuovi sviluppi tra i tre concorrenti.