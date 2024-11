Grande Fratello: Lorenzo e Javier ai ferri corti in studio, “Ti stai incazzando”. Guarda il video

Il tanto atteso confronto tra Lorenzo e Javier ha catalizzato l’attenzione della serata al Grande Fratello. Entrambi sono stati chiamati al centro dello studio da Alfonso Signorini, fuori dalla Casa, per chiarire una rivalità che si trascina da tempo. L’origine del conflitto risale alla relazione di Lorenzo con Shaila, che in passato si era avvicinata a Javier per poi allontanarsi.





Lo scambio si è acceso sin dalle prime battute, con Javier che ha preso la parola per primo, accusando il rivale di non essere chiaro: “Io non mi sono mai espresso in maniera cattiva nei confronti di Lorenzo. Intanto parla… tira fuori la cazzimma e vai diretto al punto”. Lorenzo non ha esitato a replicare, riportando un episodio specifico: “Tu in sauna mi avevi detto che tra di noi c’era un rapporto superficiale. Secondo te, mi importa qualcosa di averti in Casa?”. La tensione è salita quando Javier ha contrattaccato: “Mi hai tolto il saluto, ti stai arrampicando sugli specchi”. A quel punto, il conduttore Signorini ha esortato entrambi a concentrarsi sui fatti concreti.

Lorenzo, incalzato dalle domande del conduttore, ha ribadito il suo punto di vista: “Io penso che lui debba dirmi la verità. Mi dice che c’è un rapporto superficiale, ma perché? Cosa pensi di me allora? Se Shaila non ti interessa più…”. La risposta di Javier non si è fatta attendere: “Tu vuoi attaccarmi per forza. A me non importa tu a chi credi”. Lo scontro è proseguito con un affondo diretto da parte di Lorenzo: “Pensi ancora a Shaila? Sei mai stato innamorato veramente?”. La replica di Javier è stata ferma: “Assolutamente no. Lorenzo, parlami chiaro, che me ne frega se non mi credi”.

La tensione è ulteriormente aumentata quando Lorenzo ha insistito: “Tira fuori adesso le cose che hai detto sotto le coperte, dimmi tutto”. Javier ha risposto con tono esasperato: “Io su di te non mi sono mai sbilanciato, tu ti stai inca**ando”. A quel punto, Signorini ha chiesto direttamente a Javier un’opinione sincera su Lorenzo, per chiarire la situazione una volta per tutte. L’argentino ha risposto con una dichiarazione tagliente: “Fai molto show. Non penso che tu sia cattivo, ma per me sei insignificante”.

La replica di Lorenzo non si è fatta attendere: “Io dico che non ti credo e non mi fido. C’è qualcosa di non-detto”. Lo scambio si è chiuso con un netto rifiuto da parte di Javier di instaurare qualsiasi rapporto con Lorenzo: “Non mi va di avere un rapporto con te”. Nonostante i tentativi di Lorenzo di far emergere altre motivazioni, il confronto si è concluso con un definitivo: “Io non voglio un rapporto con te, punto”, ribadito da Javier.

La serata ha messo in luce una frattura ormai insanabile tra i due concorrenti, alimentata da vecchi rancori e dall’incapacità di trovare un terreno comune. Il pubblico ha assistito a un confronto serrato, ma privo di una vera riconciliazione, lasciando intendere che la tensione tra Lorenzo e Javier continuerà a influenzare il loro percorso nel reality.