Grande Fratello: Lorenzo riporta le parole di Javier a Shaila, ma scoppia la polemica

La tensione cresce nella casa del Grande Fratello in vista della puntata del 30 dicembre. L’attenzione si concentra sul triangolo composto da Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Shaila Gatta, con il pubblico che non manca di esprimere il proprio parere sui social. Al centro della controversia, il comportamento di Lorenzo, accusato di aver travisato le parole di Javier e alimentato conflitti nella casa.





Tutto è iniziato quando Lorenzo ha chiesto a Javier cosa provasse davvero per Shaila. La risposta del pallavolista argentino è stata chiara e diretta: “Non mi piace, altrimenti te lo direi. Esteticamente è il tipo che mi piace, ma la Shaila che vedo oggi non mi interessa”. Javier ha poi spiegato che l’unico momento in cui ha provato un’emozione particolare è stato durante un ballo di tango: “Quando abbiamo fatto le prese è stato strano, ma è finita lì.”

La versione di Lorenzo

Nonostante la chiarezza di Javier, Lorenzo ha riportato a Shaila una versione piuttosto distorta delle sue parole. Parlando con l’ex velina, ha dichiarato: “Mi ha detto che ha provato qualcosa ballando con te, quando ti ha toccata. Ha rivissuto quella sensazione delle vostre cose passate.”

Questa interpretazione ha lasciato Shaila visibilmente perplessa. “Oddio, ma sei sicuro? Forse non ho capito bene,” ha detto la ballerina, cercando di comprendere la situazione.

Le reazioni del pubblico

Il pubblico del Grande Fratello si è subito diviso. Sui social, molti utenti hanno criticato Lorenzo, accusandolo di manipolare le parole di Javier per creare tensioni:

“Lorenzo rigira sempre tutto a suo favore.”

“Javier è stato chiaro, ma Lorenzo sta giocando sporco.”

“Questo comportamento è tossico e ingiusto nei confronti di Shaila.”

Tuttavia, c’è anche chi difende Lorenzo, sottolineando che il suo comportamento potrebbe essere dettato dall’intenzione di proteggere i sentimenti di Shaila.

Aspettative per la puntata

La puntata di stasera promette di fare luce sulla questione, con Alfonso Signorini pronto a chiedere chiarimenti a Lorenzo. Resta da vedere se ci sarà un confronto diretto tra Javier e Shaila per chiarire definitivamente i loro sentimenti.