Grande Fratello, Lorenzo Spolverato al centro del gossip: voci sul “guru della moda” e nuove rivelazioni

La vita privata di Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, continua a essere oggetto di discussione e curiosità dentro e fuori la Casa. Tra sussurri, confessioni e dichiarazioni, il modello si trova a dover gestire un’esplosione di gossip che ha ormai superato i confini del reality. Al centro della polemica, una presunta relazione con un misterioso “guru della moda” e le insinuazioni fatte dalla madre di Shaila Gatta, sua ex partner all’interno del gioco.





La vicenda ha preso una piega ancora più intrigante quando Luisa, madre di Shaila, è entrata nella Casa per fare una sorpresa alla figlia. Durante l’incontro, la donna ha pronunciato una frase che non è sfuggita alle telecamere: “È gay“. Sebbene probabilmente non volesse rendere pubblico il suo pensiero, il commento ha raggiunto chiaramente i microfoni, scatenando il dibattito sia tra i concorrenti sia tra il pubblico.

Interpellata da Alfonso Signorini durante la diretta, Shaila ha cercato di minimizzare, dichiarando: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona“. Tuttavia, il pubblico e lo stesso conduttore hanno percepito che stesse nascondendo la vera affermazione.

Le voci riguardanti la presunta relazione di Lorenzo con un “guru della moda” circolavano già da tempo, amplificate dai social e da alcune testate di gossip. Durante una puntata, Alfonso Signorini ha affrontato Lorenzo chiedendogli conto di queste indiscrezioni. Il modello ha negato con fermezza, dichiarando: “Sono sciocchezze. Non c’è nulla di vero, non ho mai avuto alcuna relazione con un uomo o con questo fantomatico guru della moda.*”

Lorenzo ha poi aggiunto: “Vorrei saperlo anche io. A me piacciono le donne e non ho mai avuto esperienze con uomini. Si vede, nel senso… lo direi. Se dovesse piacermi un uomo lo direi, siamo nel 2024.”

A mettere ulteriore carne sul fuoco è stato Biagio D’Anelli, che ha annunciato di aver realizzato un’intervista esclusiva al famoso “guru della moda”. La notizia è stata accompagnata da un video pubblicato su Instagram, in cui si vede Lorenzo dirigersi verso la casa di questo misterioso personaggio. “Martedì su Nuovo Tv avrete tutta la verità. Ho intervistato in esclusiva il guru della moda per voi! Tempo al tempo. Già queste prime immagini ritraggono Lorenzo che sta andando a casa con lui,” ha scritto D’Anelli, aumentando l’interesse e la curiosità tra il pubblico.

In diretta, Lorenzo ha espresso il suo disagio per il clamore mediatico attorno a questa vicenda, ammettendo di essere rimasto scosso dalla situazione. “Non riesco a capire cosa c’è fuori. Forse c’è stato un collegamento con l’articolo sul guru della moda? Non c’è mai stato nessun guru della moda. Non ho mai fatto nulla con gli uomini, non ho mai provato. Per adesso mi accontento delle donne,” ha dichiarato, cercando di chiudere definitivamente il caso.

A rilanciare l’interesse sul tema è stato anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, che ha anticipato alcuni dettagli dell’intervista al guru della moda. Le sue dichiarazioni promettono di aggiungere nuovi elementi alla vicenda e di fare chiarezza su quanto accaduto.

Nel frattempo, i follower e il pubblico del Grande Fratello si dividono: da un lato c’è chi sostiene Lorenzo, ritenendo che sia vittima di un pettegolezzo ingiustificato, dall’altro chi vorrebbe vederci chiaro sulla sua vita privata e sulle voci che lo circondano.

La figura del “guru della moda” e le insinuazioni sul passato di Lorenzo Spolverato rappresentano uno dei gossip più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Con l’attesa pubblicazione dell’intervista e le immagini diffuse da Biagio D’Anelli, la vicenda sembra destinata a far parlare ancora a lungo. Nel frattempo, Lorenzo dovrà trovare un equilibrio tra la sua partecipazione al reality e la gestione della pressione esterna.