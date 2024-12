Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: scontro durissimo, “Si deve pulire la bocca quando parla di me”

La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che all’inizio aveva catturato l’attenzione come la prima coppia formatasi nella Casa del Grande Fratello, sembra ormai a un punto di rottura definitivo. Le tensioni tra il modello e l’ex velina si sono intensificate negli ultimi giorni, culminando in una lite particolarmente accesa che ha lasciato il pubblico senza parole.





Fin dall’inizio, il rapporto tra Lorenzo e Shaila è stato altalenante. Dopo momenti di passione iniziale, il modello ha iniziato a mettere in dubbio la natura della loro relazione, dichiarando di non considerarsi impegnato con Shaila. A complicare la situazione è intervenuta anche la madre di Shaila, che aveva espresso alcune perplessità su Lorenzo. Questo commento sembra aver ferito l’orgoglio del ragazzo, spingendolo a voler dimostrare il contrario. Tuttavia, negli ultimi giorni Lorenzo è tornato a prendere le distanze da Shaila, affermando che forse nessuno dei due è davvero pronto per una relazione seria.

Nel daytime del 16 dicembre, Shaila ha deciso di affrontare Lorenzo per cercare un chiarimento dopo i continui alti e bassi. Tuttavia, il modello si è mostrato insofferente, dichiarando di non essere pronto per un confronto. La showgirl, visibilmente stanca, ha risposto con fermezza: “Non mi importa nulla di rispettare i suoi tempi”. La frase ha scatenato una reazione furiosa di Lorenzo, che ha risposto duramente: “Si deve pulire la bocca quando parla di me”.

Secondo Lorenzo, Shaila starebbe sfruttando la loro relazione per creare dinamiche utili al reality. “Lei sa che schiacciarmi così mi rende impotente e gioca su questa cosa”, ha aggiunto il modello, alimentando ulteriormente le polemiche.

Dopo lo scontro, Shaila si è sfogata in confessionale, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione. “Ancora una volta mi sono ritrovata ad aspettare uno che non riesce a mettere da parte il suo ego”, ha dichiarato, accusando Lorenzo di pensare solo a sé stesso e di mancarle di rispetto: “Non si deve offendere se gli dico che non mi frega di portargli rispetto, perché lui è il primo a non rispettare me. Mi sta facendo stare male”.

L’ex velina ha poi concluso con una dichiarazione definitiva: “Lo lascio, basta. Non lo voglio più, non lo sopporto. Mi sta venendo la gastrite, mi viene da strapparmi i capelli perché me li scelgo tutti uguali”.