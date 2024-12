Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sorpassato da Javier Martinez nelle preferenze del pubblico: il modello milanese deve fare i conti con una nuova delusione

Non è un periodo facile per Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo settimane turbolente segnate da conflitti personali e fragilità emotive, il modello milanese riceve un altro duro colpo. Stando ai più recenti sondaggi realizzati dal forum dedicato al reality, Lorenzo è stato superato nelle preferenze dal pallavolista argentino Javier Martinez, che si posiziona saldamente al secondo posto tra i concorrenti più amati dal pubblico.





Il sondaggio, condotto su un campione di 1453 votanti alle 15:45 del 22 dicembre, mostra un netto cambiamento nei favori degli spettatori. In cima alla classifica si conferma la modella brasiliana Helena Prestes, che raccoglie quasi il 40% delle preferenze, un risultato che la rende la favorita indiscussa per la vittoria finale. Al secondo posto emerge Javier con il 21% dei voti, lasciando Lorenzo fermo al 16,7%, un risultato deludente per il modello, che sperava in un maggiore sostegno.

Un momento difficile per Lorenzo

Questa classifica non fa che accentuare le difficoltà già vissute da Lorenzo nelle ultime settimane. Dopo la rottura con Shaila Gatta, la sua ex compagna, il modello ha confessato di non sentirsi pronto per un legame stabile, lasciando trasparire un profondo disagio interiore. Durante una conversazione con Eva Grimaldi, Lorenzo aveva spiegato: “A me piace piacere, mi diverte flirtare, è qualcosa che mi fa stare bene. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”.

Le sue fragilità sono emerse ulteriormente in un momento di sfogo emotivo, quando Lorenzo si è lasciato andare a un pianto sincero, raccontando di un dolore legato al passato. “Quella cosa… non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo”, aveva detto tra le lacrime, lasciando il pubblico e i suoi compagni di avventura con molte domande senza risposta.

Javier conquista il pubblico

Intanto, Javier Martinez continua a guadagnare terreno. Il pallavolista argentino, con il suo carattere affabile e la capacità di mantenere un basso profilo senza però risultare marginale, sembra aver conquistato la fiducia e l’affetto degli spettatori. In una settimana senza eliminazioni, Javier si candida a essere uno dei due concorrenti a ottenere l’immunità, evitando così la nomination.

Tra i sette concorrenti in lizza per le immunità, accanto a Lorenzo, Helena e Javier, figurano anche Tommaso, Zeudi Di Palma, Emanuele, e Bernardo. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: Helena e Javier sono i favoriti, mentre Lorenzo rischia di rimanere fuori dai giochi decisivi.

Helena Prestes regina della Casa

Al primo posto nelle preferenze, Helena Prestes si conferma come una delle concorrenti più forti di questa edizione. Con quasi il 40% dei voti, la modella brasiliana non solo domina la classifica, ma riesce anche a polarizzare le dinamiche all’interno della Casa, tra alleanze e scontri accesi. La sua strategia, unita a un carattere deciso e a una personalità carismatica, sembra pagare, rendendola la principale favorita per il successo finale.