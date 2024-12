Grande Fratello, Luca Calvani e Jessica Morlacchi: amicizia al capolinea dopo giorni di tensioni

Nel Grande Fratello 2024, l’amicizia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi si è definitivamente spezzata, culminando in un confronto che ha sancito la fine del loro rapporto. Durante la serata di ieri, parlando con Amanda Lecciso, Luca ha espresso il suo esasperato malcontento verso Jessica, dichiarando: “Basta, non ne voglio più sapere”.





Amanda ha tentato di placare gli animi, ma Luca si è mostrato irremovibile: “Ho 50 anni, avrò diritto di decidere con chi parlare?”. Con queste parole, l’attore ha messo un punto fermo a una relazione già incrinata da incomprensioni e litigi, chiudendo definitivamente ogni possibilità di riconciliazione.

Le tensioni tra i due si erano intensificate negli ultimi giorni, complice anche un episodio che ha coinvolto Helena Prestes. Jessica, durante una discussione, aveva accusato Helena di comportamenti scorretti, come il mancato rispetto delle regole comuni nella gestione della casa. Quando Luca aveva cercato di minimizzare l’accaduto e difendere Helena, Jessica non aveva esitato a mostrarsi infastidita. “È arrabbiata perché le hanno tolto i panni dalla lavatrice. Lasciala perdere”, aveva detto Luca, attirandosi il risentimento di Jessica.

In seguito, Jessica aveva confidato a Pamela in sauna il suo punto di vista sulla situazione: “Non mi andava di salutarla. Dopo tutto quello che è successo in puntata, avrei dovuto anche darle il mio saluto? Se non fossimo in televisione, Helena non mi avrebbe mai rivolto il buongiorno. Luca è passato e le ha detto di non rispondermi”.

L’episodio ha accentuato le divisioni già esistenti, con Jessica che ha accusato Luca di aver preso una posizione netta contro di lei, spinto – a suo dire – dall’influenza di altre persone nella casa. Jessica, del resto, non ha mai nascosto il suo disagio verso il comportamento dell’attore nelle ultime settimane, dichiarando di sentirsi isolata e poco rispettata.