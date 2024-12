Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti nella bufera: pubblico contro di lei e contro la gestione social della famiglia.

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre ha visto nuovi sviluppi nel complicato triangolo sentimentale tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, scatenando una reazione negativa da parte del pubblico. Mentre in diretta Alfonso Signorini cercava di fare chiarezza, sui social esplodeva la polemica contro Mariavittoria e la gestione dei suoi profili da parte della famiglia, accusata di voler manipolare l’immagine della gieffina.





La tensione è iniziata quando Tommaso, visibilmente turbato, ha confessato in diretta il suo timore di perdere Mariavittoria: “Temo che lei possa innamorarsi di qualcun altro. Io sono innamorato di lei”. La concorrente, invece, ha ammesso di non nutrire più sentimenti d’amore per Tommaso, riconoscendo che l’avvicinamento con Alfonso ha avuto un impatto sul loro rapporto.

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha anche rivelato che tra Mariavittoria e Tommaso c’è stato un rapporto intimo, confermato da un video mostrato durante il confessionale. Questo ha acceso un ulteriore dibattito, con Mariavittoria che ha cercato di giustificarsi sostenendo di voler mantenere quel livello di intimità privato: “È doloroso, mi dispiace molto, ma in questo contesto il rispetto reciproco dovrebbe prevalere”.

Se la situazione nella Casa era già abbastanza complicata, il pubblico non ha tardato a esprimere il proprio dissenso anche sui social. In particolare, la famiglia di Mariavittoria è finita nel mirino per la scelta di pubblicare foto di coppia con Tommaso sul profilo Instagram ufficiale della gieffina, nonostante le tensioni e le critiche ricevute. Un gesto che molti hanno interpretato come una strategia per salvare l’immagine della concorrente.

Tra i commenti più critici sui social, si legge: “Mentre lei sta tutto il giorno a sparlare di Tommaso, la famiglia con il profilo di Mavi posta foto di coppia. Pensano che così si possano cancellare le figure di 💩 che sta facendo”. Un altro utente ha scritto: “Ma con che coraggio postate ancora foto con Tommaso dopo tutta la merda che lei sta facendo? Sta letteralmente illudendo un ragazzo a ripetizione, solo per gioco e per immagine”.

Molti fan che inizialmente sostenevano Mariavittoria hanno cambiato posizione, definendo il suo comportamento “imbarazzante” e accusandola di usare Tommaso per scopi strategici: “Mi dispiace, lei mi piaceva, ma ora ha toccato il fondo. Ogni volta che apre bocca è una bugia”.

Le critiche non si limitano alla gestione social. In molti accusano Mariavittoria di aver tradito la fiducia di Tommaso e di usare Alfonso per generare dinamiche di gioco. La situazione ha portato il pubblico a schierarsi contro di lei, con alcuni che chiedono addirittura provvedimenti da parte della produzione del reality.

La stessa Mariavittoria, che fino a poco tempo fa godeva di grande apprezzamento, sembra aver perso il favore di buona parte degli spettatori, che ora la definiscono “falsa” e “opportunista”. Anche il fatto di aver affrontato pubblicamente dettagli intimi della sua relazione con Tommaso è stato visto come una mancanza di rispetto, aggravata dalla percezione che la gieffina stia manipolando la situazione a proprio vantaggio.

La vicenda ha messo Mariavittoria in una posizione delicata all’interno della Casa, con il rischio di perdere ulteriore supporto sia dai concorrenti che dal pubblico. Anche la scelta della famiglia di pubblicare immagini che la ritraggono ancora come una coppia con Tommaso rischia di peggiorare la situazione, alimentando ulteriormente le polemiche.

Il Grande Fratello si conferma un terreno fertile per confronti accesi e dinamiche controverse, e il caso di Mariavittoria è solo l’ultimo esempio di come il reality possa trasformare rapidamente un concorrente da favorito a bersaglio delle critiche. Resta da vedere come la gieffina gestirà le conseguenze di queste accuse e se riuscirà a riconquistare la fiducia del pubblico nelle prossime puntate.