Grande Fratello, scontro tra Federica e Alfonso: “Non ti amo più”, il duro confronto tra gli ex

Al Grande Fratello, Federica Petagna e Alfonso D’Apice hanno avuto una discussione accesa che ha portato a galla i motivi della loro rottura. Tra accuse reciproche e vecchi rancori, il confronto si è concluso senza un punto d’incontro.





Federica e Alfonso: la fine di un amore che non trova pace

La casa del Grande Fratello è stata teatro di un nuovo scontro tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice, ex fidanzati con un passato turbolento. Durante un confronto in sauna, Federica ha ribadito di non provare più alcun sentimento per Alfonso, lasciando poco spazio alle sue speranze di un ritorno. “Non ti amo più, ma cerchiamo di chiudere la relazione nel migliore dei modi”, ha dichiarato la gieffina, manifestando la sua intenzione di andare avanti e di lasciarsi alle spalle la relazione passata.

Alfonso, d’altro canto, ha espresso disappunto per quella che considera una chiusura affrettata da parte di Federica. In particolare, l’ex fidanzato ha sottolineato come lei abbia iniziato a frequentare Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, subito dopo la loro rottura, una mossa che Alfonso ha visto come un segno di superficialità. Federica, tuttavia, ha respinto questa interpretazione, sostenendo che il vero motivo della fine della loro storia risiedeva nell’eccessiva gelosia di Alfonso, che aveva minato la stabilità del rapporto.

La relazione difficile e il fallimento a Temptation Island

Federica e Alfonso si erano rivolti a Temptation Island come ultima possibilità per salvare la loro relazione, ma il programma ha finito per rivelare ulteriori fragilità tra i due. Federica, stanca della gelosia di Alfonso, aveva legato subito con Stefano Tediosi, uno dei tentatori, creando un primo segnale di rottura. Al falò finale, tuttavia, Federica e Alfonso avevano deciso di uscire insieme, concedendo una seconda chance alla loro storia.

Questa tregua si è però dimostrata temporanea: al ritorno alla vita quotidiana, Alfonso è tornato ad avere atteggiamenti possessivi, che hanno spinto Federica a chiudere definitivamente la relazione. Da allora, lei ha iniziato a frequentare Stefano, che sarà a sua volta protagonista al Grande Fratello nella puntata dell’11 novembre. Il suo ingresso nella casa promette di aggiungere un ulteriore elemento di tensione tra i due ex.

La lite al Grande Fratello: accuse e vecchie ferite

Nel recente confronto, Alfonso ha accusato Federica di essersi allontanata troppo in fretta e di non aver rispettato il valore della loro storia. “Pensi che se hai avuto una critica è causata da quello che ho detto io. No, è causata da quello che hai fatto tu!” ha detto Alfonso, alludendo al fatto che l’immagine negativa che Federica si è costruita agli occhi del pubblico sia dovuta alle sue scelte. Federica ha risposto, sottolineando come Alfonso abbia spesso approfittato dei momenti di difficoltà per metterla in cattiva luce, anche se lui ha negato queste intenzioni, affermando di voler semplicemente seguire il proprio percorso.

Nonostante i momenti felici condivisi, Federica ha ribadito che era sempre lei a cercare di risolvere i problemi della coppia, e che l’eccessiva gelosia di Alfonso era diventata un peso insostenibile. Per Alfonso, invece, è normale che in una relazione si attraversino alti e bassi, ma Federica non è disposta a rivedere la sua decisione e ha espresso chiaramente il suo desiderio di voltare pagina.

Un passato fatto di bugie: il racconto della loro conoscenza

Durante una chiacchierata con gli altri coinquilini, Alfonso ha rivelato un aneddoto curioso sulla prima fase della loro relazione, ricordando come Federica, pur di conoscerlo, gli avesse mentito sulla sua età. All’epoca dell’incontro, Federica aveva appena 12 anni mentre Alfonso ne aveva 15, ma lei gli aveva dichiarato di avere la sua stessa età. La scoperta della bugia è avvenuta in modo bizzarro: per verificare l’età di Federica, Alfonso le aveva chiesto cosa avesse portato all’esame di terza media, una domanda a cui lei aveva risposto in modo incerto, rivelando così la sua reale età.