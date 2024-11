Grande Fratello, sempre più vicini Javier Martinez e Helena Prestes: “Con te sto bene” (VIDEO)

Il legame tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana sembra crescere giorno dopo giorno. Confidenze e video recenti lasciano pensare a una nuova coppia nel reality di Canale 5.





Nella casa del Grande Fratello, le dinamiche amorose continuano a sorprendere il pubblico. Dopo il consolidamento delle coppie Yulia Bruschi e Giglio e Shaila Gatta con Lorenzo Spolverato, sembra esserci spazio per una nuova relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes. I due concorrenti, che nelle prime settimane del reality avevano mostrato un certo interesse per Shaila e Lorenzo, potrebbero ora aver trovato un’intesa reciproca, alimentando i rumors di una possibile nuova coppia.

Durante le prime settimane, la situazione sentimentale all’interno della casa si era sviluppata in un complesso quadrangolo, con Javier e Helena coinvolti emotivamente rispettivamente da Shaila e Lorenzo. Tuttavia, con il temporaneo trasferimento di Shaila e Lorenzo al reality spagnolo Gran Hermano, i due hanno avuto modo di consolidare il loro legame, ammettendo infine i loro sentimenti al ritorno nella casa del GF. Tale evoluzione ha lasciato Javier ed Helena in una situazione di incertezza, ma mentre il pallavolista argentino ha posto definitivamente fine alla sua attrazione per Shaila, dichiarando apertamente che tra loro non potrà esserci altro se non amicizia, Helena ha mostrato un interesse per Lorenzo anche dopo la nascita della sua relazione con Shaila.

Javier e Helena, nuova intesa nella casa

Con il passare dei giorni, però, la dinamica sembra essere cambiata. Javier ha iniziato a mostrare un’attenzione particolare verso Helena, la quale non ha nascosto il proprio apprezzamento per la serenità e la sicurezza che percepisce accanto all’argentino. Alcuni video diffusi recentemente mostrano i due sempre più affettuosi e in sintonia, portando il pubblico e i compagni di gioco a speculare su una possibile nuova coppia all’interno del reality.

In una recente conversazione con Maria Vittoria, Amanda e Alfonso, Javier ha rivelato di provare curiosità e attrazione verso la modella brasiliana, provocando le risate e i commenti scherzosi dei compagni, che hanno incoraggiato la sua attenzione verso Helena. In particolare, la dottoressa romana Maria Vittoria ha espresso il proprio entusiasmo, affermando che “ho sempre pensato che voi due sareste stati bene insieme”. Tuttavia, Javier ha anche espresso il desiderio di non affrettare nulla, dichiarando: “Sto cercando di vivere tutto in maniera naturale. Non ho intenzione di prendere in giro nessuno, non mi serve passare da una persona all’altra“.

La confessione di Helena: “Con Javier mi sento protetta”

Anche Helena ha condiviso i suoi sentimenti con una confidente, Pamela Petrarolo. Durante una conversazione notturna, la modella ha ammesso di sentirsi molto a suo agio in presenza di Javier, spiegando che la maturità e la tranquillità del pallavolista argentino la fanno sentire coccolata e sicura. “Sto bene anche da sola, ma quell’abbraccio così caldo… è una cosa che sta venendo naturale. Lui è molto sereno e tranquillo, e tutti i fidanzati che ho avuto erano più tranquilli di me, il contrario di me”, ha confidato Helena a Pamela. Questa dichiarazione sembra evidenziare come, per la modella brasiliana, la vicinanza con Javier sia una scoperta spontanea e piacevole.

Dal triangolo al nuovo legame: come evolverà la relazione tra Javier e Helena?

L’interesse reciproco tra Javier e Helena è stato, in un certo senso, una conseguenza del distacco dai rispettivi interessi iniziali. Mentre Lorenzo e Shaila hanno costruito una relazione ufficiale, Javier ha preso le distanze da Shaila per evitare ogni possibile incomprensione o ambiguità. Da parte sua, Helena sembra aver trovato nel pallavolista argentino una persona con cui condividere momenti di serenità, senza pressioni o forzature.

Nonostante l’evidente complicità, Javier ha sottolineato di non volere affrettare i tempi e ha dichiarato apertamente la propria intenzione di riflettere bene prima di lasciarsi coinvolgere ulteriormente. Questa cautela è stata notata dagli altri concorrenti, che scherzando hanno evidenziato come l’interesse di Javier per Helena sembri autentico, ma senza la volontà di generare aspettative premature.