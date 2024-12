Grande Fratello: Shaila critica Amanda e scatena polemiche sui social dopo la rottura con Lorenzo

La recente separazione tra Lorenzo e Shaila nella casa del Grande Fratello continua a far discutere, ma questa volta al centro dell’attenzione non è solo la fine della loro relazione. Dopo l’addio, avvenuto con un confronto emotivo in giardino, Shaila ha rivolto parole dure contro alcune coinquiline, tra cui Amanda, scatenando una nuova ondata di polemiche sia nella casa che sui social.





Lorenzo aveva deciso di interrompere il rapporto con Shaila spiegando le sue difficoltà: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. È inutile arrivare agli estremi dell’odio.” Nonostante il dolore, Shaila non ha tardato a esprimere la sua frustrazione verso altri concorrenti, accusandoli di interferire nella sua relazione con Lorenzo.

In un momento di sfogo, Shaila ha puntato il dito contro Helena e Amanda, accusandole di comportamenti poco rispettosi: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai, ora si fidanzano loro. Lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra, Amanda. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto Maria Vittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno.”

La critica più dura, però, è arrivata quando Shaila ha messo in discussione la capacità di Amanda di parlare d’amore, facendo riferimento ai suoi divorzi: “Ma poi Amanda che ne sa di amore, è sposata? Ah no, ha due divorzi.” Questa frecciatina ha immediatamente sollevato un’ondata di reazioni sui social, con molti utenti che hanno definito le sue parole inappropriate e offensive.

Un utente su X ha commentato: “Mamma mia, ma la cattiveria gratuita utilizzando le storie private delle persone è un vizio di questa ragazza. BASTA.” Un altro ha aggiunto: “Dire che lei non possa parlare di amore perché ha alle spalle due divorzi è una cattiveria, non è divertente divorziare.”

Tuttavia, c’è chi ha cercato di prendere le difese di Shaila, sottolineando che il contesto emotivo potrebbe aver influito sulle sue parole. Un commento recita: “A me Shaila non piace, ma oggettivamente nemmeno quella di Amanda è stata un’affermazione felice, soprattutto se mi avessero appena lasciata. Siate oggettive.”

La tensione tra Shaila e Amanda non è un episodio isolato nella casa. Secondo alcuni, Amanda avrebbe fatto osservazioni sul rapporto tra Lorenzo e Shaila, definendolo non autentico. Queste affermazioni avrebbero ulteriormente alimentato il risentimento di Shaila, già provata dalla rottura. In un altro momento, Shaila ha dichiarato: “Cosa ha detto? Che il nostro amore è finto? È un’opinione che continuano a dirci da ottobre. Penso che un grande amore possa superare le malelingue.”