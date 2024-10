Grande Fratello, Shaila e Lorenzo in intimità davanti a Javier ed Helena: la reazione degli altri coinquilini (Video)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato infiammano il Grande Fratello con atteggiamenti passionali davanti agli altri concorrenti, suscitando critiche dai coinquilini e reazioni contrastanti del pubblico.





Da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ceduto alla passione nella Casa del Grande Fratello, le loro effusioni hanno raggiunto livelli che sfiorano il limite della censura. I due concorrenti non sembrano intenzionati a trattenersi, continuando a dare spettacolo con momenti d’intimità e atteggiamenti bollenti che stanno dividendo l’opinione dei compagni di reality e del pubblico. Tra i primi a reagire agli atteggiamenti di Shaila e Lorenzo sono stati Javier Martinez e Helena Prestes, che hanno assistito da vicino ai loro slanci passionali, innescando una serie di commenti da parte degli altri coinquilini.

Scena h0t davanti a Javier ed Helena, gelo tra i coinquilini

L’ultimo episodio si è verificato sotto gli occhi di Javier Martinez e Helena Prestes, con cui Shaila e Lorenzo avevano instaurato un legame piuttosto stretto. Nonostante la recente delusione emotiva di Javier ed Helena, Shaila e Lorenzo non hanno esitato a mostrare il loro affetto in pubblico. L’episodio ha rapidamente catturato l’attenzione degli altri concorrenti, che non hanno nascosto il loro disagio.

L’opinione più dura è arrivata da Enzo Paolo Turchi, generalmente diplomatico, che ha espresso un netto disappunto. “Fuori c’è una scena inutile. Mi sembra un po’ troppo,” ha commentato, indicando il suo disaccordo con la direzione presa dalla coppia. Altrettanto critica è stata Jessica, che senza mezzi termini ha definito la scena “vomitevole” e ha rimarcato la mancanza di sensibilità della coppia nel manifestare apertamente la loro passione davanti a Javier. Anche Luca Calvani ha concordato con Jessica, criticando apertamente l’atteggiamento dei due concorrenti.

Critiche sul web e richiami alla linea editoriale

Le esternazioni passionali tra Shaila e Lorenzo hanno suscitato un dibattito acceso anche tra gli spettatori, che si sono divisi tra chi apprezza la spontaneità della coppia e chi considera inappropriato il loro comportamento. Il tema ha portato alla ribalta l’intervento di Piersilvio Berlusconi, che in passato aveva richiesto una linea editoriale più rigida per i reality di Canale 5. L’intento era quello di ridurre contenuti considerati trash o eccessivi, ma gli ultimi episodi hanno dimostrato quanto sia difficile mantenere il controllo su simili situazioni all’interno di un reality show.

shaila: io capisco il suo (di javier) dolore sempre shaila mentre capisce il suo dolore: #grandefratello pic.twitter.com/5iI8Vwe1It — susy ☽ (@iamsuusy) October 30, 2024