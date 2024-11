Grande Fratello, Stefania Orlando accusa Lorenzo Spolverato: “Sta solo illudendo Helena”

Nel reality show Grande Fratello, l’ambiguo comportamento di Lorenzo Spolverato solleva sospetti. Stefania Orlando, ospite a Pomeriggio Cinque, critica il modello per le attenzioni rivolte a Helena Prestes, accusandolo di ingannarla per alimentare il proprio ego.





Il triangolo tra Lorenzo, Shaila e Helena

Il modello milanese Lorenzo Spolverato è stato al centro delle polemiche nella prima fase di questa edizione del Grande Fratello, a causa del suo coinvolgimento in un triangolo amoroso con Helena Prestes e Shaila Gatta. Dopo un lungo periodo di flirt con Helena, Lorenzo ha deciso di dichiarare ufficialmente il proprio interesse per Shaila, scatenando però una serie di polemiche per il suo comportamento ambiguo.

Nonostante la relazione con Shaila sia ormai pubblica, Lorenzo continua a suscitare sospetti per le attenzioni riservate a Helena, tanto che molti lo accusano di voler mantenere il legame con entrambe per alimentare il proprio ego. L’ambiguità del modello, infatti, ha portato a crisi e momenti di tensione tra le due donne.

Stefania Orlando svela il “piano” di Lorenzo

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha ospitato Stefania Orlando per discutere del controverso comportamento di Lorenzo. La Orlando, opinionista ed ex gieffina, non ha risparmiato critiche al modello, suggerendo che il suo atteggiamento sia parte di una strategia deliberata. “Secondo me innamorata è eccessivo…” ha commentato Stefania, riferendosi ai sentimenti di Helena per Lorenzo, aggiungendo poi: “Lei si è illusa all’inizio. E lui l’ha illusa. E continua”.

Stefania ha affermato che Lorenzo starebbe usando Helena per incrementare la propria autostima, senza reale interesse nei suoi confronti. L’ex gieffina ha spiegato che, a suo parere, il giovane modello desidera mantenere la fidanzata ufficiale, Shaila, mentre continua a cercare attenzioni da Helena per sentirsi al centro dell’attenzione. “C’è del dolo da parte di Lorenzo che alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza, che è totalmente vittima e non riesce a realizzare più di tanto,” ha concluso Stefania.