Grande Fratello, tensione tra Helena Prestes e Shaila Gatta: un’amicizia compromessa dalla gelosia?

Helena Prestes ammette le difficoltà nel costruire un’amicizia con Shaila Gatta all’interno della casa del Grande Fratello, specie dopo i dissapori legati a Lorenzo Spolverato.





Negli ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello, la tensione è cresciuta tra Helena Prestes e Shaila Gatta, innescata da una crescente gelosia di Shaila nei confronti del rapporto tra Helena e Lorenzo Spolverato. Dopo una serie di discussioni infuocate tra Helena e Lorenzo nelle scorse settimane, i due sono riusciti finalmente a trovare un momento di pace, parlando apertamente e riflettendo sulla loro complessa relazione. Tuttavia, questo riavvicinamento ha suscitato una forte reazione in Shaila, la quale, legata sentimentalmente a Lorenzo, ha manifestato apertamente la propria gelosia.

Il rapporto tra Shaila e Lorenzo, nato all’interno del reality, è stato subito al centro di malintesi e tensioni, complicati dall’intervento di altri concorrenti. In particolare, Javier Martinez sembra aver vissuto con delusione il legame tra Shaila e Lorenzo, mentre Helena ha alternato momenti di attrazione e contrasto con Lorenzo. Dopo intense discussioni, Helena e Lorenzo hanno deciso di avere una conversazione pacifica e, seduti insieme con una tisana, hanno discusso di cinema e delle difficoltà vissute in casa. Il gesto, sebbene pacifico, ha scatenato la gelosia di Shaila, che ha poi espresso il proprio malcontento direttamente a Lorenzo.

Shaila ha confessato a Lorenzo di essersi sentita esclusa e di non riuscire a tollerare la presenza di Helena al suo fianco, soprattutto considerando che, solo qualche settimana prima, la modella brasiliana aveva ammesso di provare sentimenti per lui. Nonostante Lorenzo abbia tentato di rassicurarla, le sue parole non sono bastate a calmare la gelosia di Shaila, che si è sentita ancora più turbata dalla situazione.

Dopo aver notato il malcontento di Shaila, Helena ha riflettuto sul difficile rapporto tra loro e ha confidato i suoi pensieri a Pamela Petrarolo, un’altra concorrente della casa. Pamela, osservando l’evidente tristezza di Helena, ha sottolineato come fosse positivo che lei e Lorenzo avessero finalmente avuto una conversazione pacifica. Helena ha concordato, ammettendo che, nonostante le incomprensioni, era stata contenta di poter parlare serenamente con Lorenzo. Tuttavia, ha espresso la propria frustrazione per la reazione negativa di Shaila, che sembra minare qualsiasi possibilità di amicizia tra loro.

Helena ha espresso il suo disappunto dichiarando: “Perché una figura femminile non può essere amica di una figura maschile? Io e lui abbiamo sbagliato, dovevamo lasciare l’amicizia perché siamo amici. Io ho poche amiche donne, non so se lei posso essere amica. Io al posto suo mi sarei stata vicina, avrei dosato il peso delle scelte di Lorenzo. Adesso lei è gelosa, e questo mi sta qui anche quando lui viene a dirmi che lei è fragile. Io la falsità non la sopporto. Io poi in giro sento che do fastidio”.

Le parole di Helena riflettono il suo turbamento per la situazione e il sentimento di essere vista come una minaccia alla serenità della coppia formata da Shaila e Lorenzo, nonostante lei non abbia intenzioni di interferire.

Possibili strategie o incomprensioni?

Le dinamiche tra Helena, Shaila e Lorenzo hanno acceso discussioni e ipotesi tra gli altri concorrenti, che si interrogano sulla sincerità dei loro sentimenti e sulla possibilità che Helena stia effettivamente seguendo una strategia per suscitare reazioni. Tuttavia, la modella brasiliana ha più volte ribadito di volersi limitare a un’amicizia con Lorenzo, nonostante le critiche ricevute dagli altri inquilini.