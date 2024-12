Grande Fratello, triangolo amoroso nella Casa: Javier e Chiara insieme, Helena li osserva. Il pubblico si divide

La Casa del Grande Fratello si accende di nuovi intrighi sentimentali e momenti di tensione. Durante la notte, le telecamere hanno catturato un episodio che ha rapidamente scatenato il dibattito sia tra i concorrenti che sui social: Javier Martinez e Chiara Cainelli, sempre più vicini, sono stati ripresi mentre si abbracciavano a letto. Il pallavolista argentino e la giovane trentina sembrano aver trovato un’intesa speciale, al punto che i fan li hanno già soprannominati “Chiaviers”. Tuttavia, la scena non è passata inosservata a Helena Prestes, che li ha osservati da lontano con uno sguardo enigmatico e, secondo molti, geloso.





I rapporti tesi tra Javier e Helena

La reazione di Helena, immortalata dalla regia, ha subito attirato l’attenzione degli spettatori. I video mostrano la modella brasiliana che osserva i due da lontano, scatenando commenti ironici e critici sui social. “La regia ha appena inquadrato Helena che li spia, che cinema!”, ha scritto un utente su X, mentre un altro ha aggiunto: “Fa paura quanto sia gelosa!”.

La tensione tra Javier ed Helena non è nuova. In passato, Helena aveva ammesso di nutrire un forte interesse per il pallavolista, il quale, però, l’ha sempre considerata solo un’amica. Nonostante questo, i sentimenti della modella sembrano ancora vivi, rendendo difficile per lei accettare la nuova vicinanza tra Javier e Chiara.

Consolazioni e polemiche in Casa

L’improvviso avvicinamento tra Javier e Chiara ha fatto il giro della Casa, con diversi concorrenti che si sono affrettati a consolare Helena. Tra questi, Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso hanno cercato di alleviare la delusione della modella. “È normale che ci rimanga male. È evidente che provi ancora qualcosa”, ha commentato Mariavittoria, cercando di rassicurarla.

Nel frattempo, i fan di Helena non hanno risparmiato critiche a Javier, accusandolo di aver giocato con i sentimenti della modella: “Le ha dato troppe speranze, per poi voltarsi verso un’altra appena entrata”, si legge in un post. Altri, invece, hanno difeso l’argentino, sottolineando che non ha mai nascosto le sue intenzioni: “Javier è sempre stato chiaro con lei. Non può essere colpa sua se ora è attratto da Chiara”.

Chiara e Javier: la nuova coppia al centro dell’attenzione

Mentre Helena cerca di gestire i suoi sentimenti, la coppia Chiara-Javier continua a catalizzare l’attenzione nella Casa. Javier ha confessato a Chiara di sentirsi sempre più attratto da lei, e i due non hanno nascosto la loro complicità, che si è rafforzata giorno dopo giorno. “Sono proprio belli insieme, impossibile negarlo”, ha commentato un fan su X, condividendo una clip della coppia.

I momenti di intimità tra i due hanno però diviso il pubblico, tra chi li supporta e chi continua a tifare per un possibile riavvicinamento tra Javier ed Helena. “Chiaviers è già la mia ship preferita di questa edizione”, ha scritto un utente, mentre un altro ha ribattuto: “Helena merita di più. Spero che Javier si renda conto di quanto sia speciale prima che sia troppo tardi”.

Attesa per la puntata serale

La complessa situazione sentimentale tra Javier, Chiara ed Helena sarà certamente uno dei temi principali della puntata in onda stasera, 16 dicembre, su Canale 5. Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, guiderà il pubblico attraverso i momenti salienti della settimana, inclusi nuovi ingressi e un’eliminazione.