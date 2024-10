Grande tristezza nel mondo del cinema: è venuta a mancare l’attrice Teri Garr, nota per il suo ruolo in Frankenstein Junior

Lutto nel cinema: la talentuosa attrice Teri Garr è venuta a mancare all’età di 79 anni a Los Angeles, dopo una lunga lotta contro la sclerosi multipla. Definirla semplicemente attrice è riduttivo: Garr è stata anche comica e cantante, un’icona della commedia americana tra gli anni ’70 e ’90. La sua carriera ha avuto inizio come ballerina, e nel corso degli anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico con una personalità vivace e ruoli indimenticabili, diventando fonte d’ispirazione per generazioni di comiche, tra cui Tina Fey.





Nata in Ohio, Teri Garr ha trascorso i primi anni della sua vita a Los Angeles, dove ha frequentato la North Hollywood High School. Successivamente ha continuato gli studi di recitazione a New York. Il suo debutto artistico avvenne nei panni di ballerina di go-go in celebri spettacoli rock come il The T.A.M.I. Show e in sei film di Elvis Presley. Anni ’60 sono stati caratterizzati da ruoli secondari in sitcom come Batman e The Andy Griffith Show, fino a ottenere il suo primo ruolo significativo nel film Head dei Monkees, scritto da Jack Nicholson.

Il successo di Garr è esploso nel 1974 con Frankenstein Junior, dove interpretava Inga, l’assistente del Dr. Frederick Frankenstein, con la celebre battuta “Vould you like to have a roll in ze hay?”. Da quel momento, la sua carriera è decollata, regalandole ruoli iconici in film come Incontri ravvicinati del terzo tipo, diretto da Steven Spielberg, e Tootsie, che le valse una candidatura all’Oscar. In Mr. Mom, Garr interpretava una madre lavoratrice, mostrando nuovamente la versatilità del suo talento accanto a Michael Keaton.

La sua impronta nel mondo della televisione è altrettanto significativa. Apparsa in serie cult come M*A*S*H, The Odd Couple e The Bob Newhart Show, Garr ha utilizzato la sua visibilità per battagliare contro le ingiustizie di genere a Hollywood. In un’intervista del 2008, la talentuosa comica ha denunciato il sessismo nell’industria, evidenziando la rarità di ruoli per donne forti e spiritose: “Non scrivono mai parti per donne che siano intelligenti o divertenti… È per questo che spesso interpreto donne ‘long-suffering’,” ha dichiarato. Recentemente, ha anche raccontato delle disparità salariali di cui è stata vittima, additando la mancata parità di retribuzione con i colleghi maschi.

Nel corso degli anni, Garr ha continuato a lavorare instancabilmente in ambito televisivo e cinematografico, ospitando il famoso Saturday Night Live e apparendo frequentemente in programmi come The Tonight Show Starring Johnny Carson. Negli anni ’90, sebbene il suo ritmo lavorativo si sia leggermente attenuato, ha continuato a recitare in film come Dick e ha prestato la sua voce a Mary McGinnis nei cartoni animati di Batman Beyond. La sua autobiografia, Speedbumps: Flooring It Through Hollywood, pubblicata nel 2006, offre uno sguardo profondo sulla vita di Garr e sulle sfide che ha affrontato come donna in un settore complesso e spesso ostile.

La sua eredità nel campo della recitazione e della comicità è indiscutibile, e il suo contributo alla cultura popolare non sarà dimenticato. Twitter si è riempito di tributi da parte di colleghi e fan, celebrando il suo brillante umorismo e la sua straordinaria carriera. Garr rimarrà nel cuore di molti come una delle più grandi attrici comiche della sua generazione.