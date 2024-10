Grave incidente autostradale: vittime e code chilometriche

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina gli automobilisti sul tratto umbro dell’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, al chilometro 457 in direzione Roma. L’incidente si è verificato poco dopo le sei, coinvolgendo due veicoli, tra cui un mezzo pesante, e ha avuto conseguenze tragiche, con la morte di due persone.





Immediati sono stati i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e al personale di Autostrade per l’Italia. Purtroppo, nonostante la rapidità dell’intervento, i tentativi di salvare le due vittime si sono rivelati vani. I soccorritori hanno operato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte e mettere in sicurezza l’area del sinistro.

Incidente all’alba sull’A1: due morti e traffico bloccato

A seguito dell’incidente, il traffico sulla carreggiata è andato in tilt, con il tratto dell’A1 chiuso per consentire il lavoro delle squadre di soccorso e per i rilievi necessari a chiarire le circostanze del sinistro.

Già dalle 8 del mattino, si sono registrate lunghe code, con cinque chilometri di traffico paralizzato e l’uscita obbligatoria a Orvieto. Anche nelle vicinanze di quest’ultima località si sono formati ulteriori tre chilometri di coda, causando disagi significativi per i viaggiatori in transito.

Le autorità competenti stanno collaborando intensamente per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile, ma le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza del tratto autostradale potrebbero richiedere un tempo considerevole.