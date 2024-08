Grave incidente di Ferragosto a Sora: un uomo di 55 anni ustionato mentre preparava il barbecue con amici e familiari. È in condizioni critiche

Un tragico incidente domestico ha sconvolto la giornata di Ferragosto a Sora, in provincia di Frosinone, dove un uomo di cinquantacinque anni è rimasto gravemente ustionato mentre stava preparando il barbecue per un pranzo in compagnia di amici e parenti. L’accaduto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 agosto, segnando un momento che avrebbe dovuto essere all’insegna della gioia e del relax ma che si è trasformato in una vera e propria tragedia.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, residente nel comune di Sora, si trovava nel cortile della propria abitazione, situata in via Marsicana, circondato da parenti e amici pronti a festeggiare. Mentre accendeva il barbecue per preparare carne e verdure, qualcosa è andato storto. Le fiamme, le cui cause sono attualmente oggetto di indagine, lo hanno avvolto in un attimo, provocando ustioni di grave entità.

Dopo l’incidente, i familiari in preda al panico hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo un intervento urgente. In seguito alla rápida chiamata, un’ambulanza con personale medico è giunta sul posto in pochi minuti. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice rosso a causa della gravità delle sue ferite.

Al momento, le sue condizioni di salute non sono state ancora chiarite completamente. Tuttavia, ci si auspica che, nel giro delle prossime ore, si possa registrare un miglioramento. Gli incidenti domestici legati all’uso di barbecue aumentano durante le festività, e questo tragico evento serve da monito sull’importanza di seguire le norme di sicurezza quando si maneggiano fiamme e strumenti da cucina. Si spera che questo caso possa sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sull’importanza di prestare attenzione durante l’utilizzo di attrezzature così potenzialmente pericolose.

Il sindaco della città e la comunità locale si stanno mobilitando per assicurare alla famiglia dell’uomo tutta la solidarietà necessaria in questo difficile momento. Resta un forte senso di preoccupazione e ansia tra gli amici e i familiari, che ora si trovano a sperare in una pronta guarigione dell’uomo coinvolto. La comunità di Sora è in lutto, e i festeggiamenti di Ferragosto sono stati inevitabilmente macchiati da questa grave tragedia.