Grave incidente in provincia di Como: un’auto si ribalta in una scarpata, due ragazzi di 26 e 28 anni trasportati in ospedale con prognosi riservata

Nella serata del 14 agosto, un’auto con a bordo quattro persone è uscita di strada ribaltandosi in una scarpata a Pigra, situata nella Valle Intelvi, in provincia di Como. Due dei ragazzi presenti nel veicolo, un 26enne e un 28enne, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Anna in condizioni gravi e con prognosi riservata.





L’incidente è avvenuto lungo via Militare, una strada di montagna che attraversa il territorio di Pigra. L’auto coinvolta, una Opel Corsa, sembra essere uscita di strada a causa di un errore di distrazione o forse a causa dell’alta velocità. Si è ribaltata più volte prima di fermarsi, bloccata da un albero che ha impedito ulteriori cadute. Fortunatamente, i passeggeri sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi, sebbene due di loro avessero subito lesioni che hanno richiesto un intervento immediato.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno provveduto a medicare i ragazzi feriti e li hanno trasportati all’ospedale, dove attualmente sono ricoverati. I medici, pur escludendo il pericolo di vita, hanno sottolineato la gravità delle loro condizioni. Gli altri due passeggeri, invece, non hanno riportato ferite significative e non hanno necessitato di cure mediche.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Fedele e Menaggio, che hanno effettuato le operazioni di recupero del veicolo e messo in sicurezza l’area circostante. Le forze dell’ordine sono sul posto per raccogliere informazioni e rilievi utili a chiarire la dinamica esatta dell’incidente; finora non risulta coinvolta nessun’altra auto.

Incidenti come questo mettono in evidenza i rischi del guidare su strade di montagna, dove le condizioni possono rapidamente cambiare e la distrazione può avere conseguenze gravi. Le indagini sono ancora in corso e si spera che nuove informazioni possano fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

L’episodio serve come un importante promemoria per la sicurezza stradale, avvisando i conducenti dell’importanza di mantenere sempre la massima attenzione mentre si guida, specialmente in aree montuose e curvilinee. La comunità di Pigra attende notizie rassicuranti sulla recupero dei giovani coinvolti in questo preoccupante incidente.