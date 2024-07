Grave incidente stradale: un’auto perde il controllo e si schianta contro il guardrail

Intorno alle 14, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Statale 133 bis, vicino al bivio per Valle dell’Erica, per un incidente stradale che, per fortuna, si è risolto senza gravi conseguenze.Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo, che non è però finito fuori strada, ma è stato trafitto dal guardrail, il quale ha attraversato tutto l’abitacolo, all’altezza del sedile del passeggero.Nonostante l’impatto violento, il conducente è rimasto illeso, poiché stava viaggiando da solo in quel momento.





La squadra dei vigili del fuoco ha impiegato oltre un’ora per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata, con l’ausilio del personale del 118, dei carabinieri, della polizia locale di Santa Teresa di Gallura e dell’Anas.Questa scena di apparente tragedia si è risolta in un vero e proprio miracolo, con il conducente che è uscito illeso da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo evento, nella speranza di comprendere appieno la dinamica e prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro.La comunità locale è sollevata nel constatare che, nonostante i danni materiali al veicolo, non si sia verificata alcuna perdita di vite umane. Questo episodio rappresenta un chiaro esempio di come, talvolta, la fortuna e la prontezza di riflessi possano fare la differenza in situazioni di grave pericolo sulla strada.