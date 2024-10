Grave tragedia nella notte a Frosinone, veicolo si capovolge: un decesso e tre feriti in condizioni critiche

Grave incidente nella notte sulla via provinciale Morolense, tra Supino e Frosinone. Secondo le informazioni, un uomo è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti. Nella foto dei vigili del fuoco, si vede che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata a lato della strada.





Per motivi ancora da chiarire, la Ford Focus grigia è uscita di strada e il conducente, un uomo di 32 anni, è morto praticamente sul colpo. Era un cittadino albanese residente da anni ad Alatri. Anche i suoi amici sono in gravi condizioni, e uno di loro, secondo le prime notizie, è in condizioni critiche e ancora in pericolo di vita.

I tre feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e poi dagli operatori del 118, portati d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Sul luogo dell’incidente, intorno alle 3 di questa notte, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone e della caserma di Supino. Hanno trovato il corpo del conducente all’esterno dell’abitacolo e i tre feriti all’interno dell’auto.

I militari hanno iniziato le indagini per capire le cause dell’incidente. Si ipotizza se il conducente abbia avuto un malore improvviso, se si sia addormentato o se un cinghiale sia attraversato la strada causando l’incidente. Tuttavia, sembra certo che nessun altro veicolo sia stato coinvolto, poiché non ci sono segni di collisione sulla carreggiata o sulla carrozzeria dell’auto.