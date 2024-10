Grecia, forte vento e atterraggio spaventoso: aereo rimbalza sulla pista di Skiathos. Danneggiato il carrello

Sono stati momenti di puro terrore per i passeggeri a bordo del volo della Sunclass Airlines decollato da Stoccolma con destinazione finale l’isola greca di Skiathos. Il velivolo della compagnia scandinava ha subito gravi danni al carrello principale dopo un atterraggio tutt’altro che semplice.





La fase di atterraggio è stata ripresa da una telecamera posizionata alla fine della pista dello Skiathos Alexandros Papadiamantis Airport, famoso come uno degli scali più pericolosi d’Europa. L’episodio, avvenuto lo scorso 15 settembre, è stato reso noto solo di recente dall’Aviation Herald, sito web specializzato in resoconti di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione.

Nel video si osserva la discesa in pista avvenire in maniera regolare, ma qualche istante prima di toccare terra qualcosa chiaramente va storto. Si nota una sorta di “rimbalzo”, poi le ali oscillano pericolosamente; la bravura del capitano riesce però ad evitare conseguenze ben più gravi per i passeggeri a bordo: l’Airbus viene raddrizzato e torna in carreggiata.

La successiva ispezione ha rivelato danni al carrello di atterraggio principale. “Un Airbus A321-200 Sunclass, con registrazione OY-TCG, in volo DK-1614 da Stoccolma (Svezia) a Skiathos (Grecia), è atterrato sulla pista 19 di Skiathos ma ha toccato terra con violenza”, fanno sapere gli esperti. Si tratta di un “danno strutturale” che richiede “una manutenzione importante”, si legge ancora su Aviation Herald. Non a caso, l’aereo è rimasto fermo all’aeroporto greco almeno fino al 29 settembre.

