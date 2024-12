Guillermo Mariotto costretto a lasciare Ballando con le stelle: “Non stava bene”

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 30 novembre, il giudice Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio senza fornire alcuna motivazione. La conduttrice Milly Carlucci ha cercato di spiegare l’accaduto ai telespettatori, dichiarando: “Si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo”. La vicenda ha destato curiosità e preoccupazione sia tra il pubblico che tra i colleghi di trasmissione.





Secondo quanto emerso da fonti vicine al programma, contattate da Fanpage.it, il noto stilista e giurato avrebbe abbandonato la diretta a causa di un malessere improvviso. Apparentemente, Mariotto avrebbe avuto bisogno di un momento di tranquillità per riprendersi. Sempre secondo le stesse fonti, si sarebbe trattato di un problema di salute che lo ha colto di sorpresa durante la serata.

La puntata in questione è stata caratterizzata da numerosi momenti inaspettati. Guillermo Mariotto, solitamente noto per la sua vivacità e ironia, è apparso meno energico del solito sin dall’inizio della serata. Il suo comportamento sottotono è stato notato non solo dai suoi colleghi in studio, ma anche dai telespettatori, che hanno commentato sui social la sua apparente mancanza di entusiasmo. Tuttavia, nessuno poteva prevedere quello che sarebbe accaduto poco dopo.

L’episodio clou si è verificato dopo l’esibizione della ballerina per una notte, Amanda Lear. Dietro le quinte, Mariotto sembrava comportarsi in modo normale, scherzando come suo solito. Tuttavia, poco dopo, ha deciso di lasciare lo studio. Prima di andarsene, ha rivolto una frase a uno degli autori del programma, dicendo: “Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare”. Successivamente, ha chiesto proprio a Amanda Lear, con la quale sembra avere un legame di amicizia, di accompagnarlo fuori dallo studio.

La scena ha lasciato tutti interdetti. La collega giudice Selvaggia Lucarelli, in una storia pubblicata su Instagram, ha cercato di trattenerlo mentre lui raccoglieva le sue cose. Nonostante ciò, Mariotto ha abbandonato il teatro insieme a Amanda Lear, salutando con un enigmatico: “Addio a tutti”. Questo gesto ha alimentato ulteriori speculazioni sulle reali motivazioni dietro il suo abbandono.

Durante la diretta, la conduttrice Milly Carlucci ha cercato di mantenere la calma e di rassicurare il pubblico. Ha ipotizzato che l’allontanamento potesse essere legato a un malessere fisico: “Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena”. Le sue parole hanno però lasciato aperte molte domande, senza fornire una spiegazione definitiva.

L’atteggiamento di Mariotto durante la serata e le sue parole prima di lasciare lo studio hanno fatto pensare che dietro la sua decisione potessero esserci motivazioni più complesse rispetto a un semplice malessere. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. Le fonti vicine al programma continuano a sostenere che si sia trattato di un problema di salute e che il giudice abbia bisogno di riposo per recuperare.

L’episodio ha generato un acceso dibattito sui social network. Molti spettatori si sono chiesti cosa possa aver spinto Mariotto ad abbandonare improvvisamente la trasmissione. Alcuni hanno ipotizzato tensioni interne al programma, mentre altri hanno espresso preoccupazione per il suo stato di salute. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le speculazioni.

In attesa che sia lo stesso Guillermo Mariotto a chiarire quanto accaduto, resta l’incertezza su una serata che si è rivelata particolarmente movimentata per il programma condotto da Milly Carlucci. Nonostante i vari colpi di scena, la trasmissione è proseguita regolarmente fino alla fine.