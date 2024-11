Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero: tensioni a Ballando con le stelle legate a vecchie divergenze?

Il comportamento di Mariotto non è passato inosservato, e molti spettatori hanno percepito una sorta di accanimento nei confronti della conduttrice e concorrente. Secondo quanto riportato dal sito Gossip e Tv, potrebbe esserci un episodio risalente al 2019 alla base di questa presunta antipatia.





Il possibile motivo della tensione tra Mariotto e Guaccero

La vicenda che viene citata risale ai tempi in cui Bianca Guaccero conduceva il programma Detto Fatto, dove Guillermo Mariotto era spesso ospite. Durante una puntata, uno sketch eseguito dalla Guaccero non fu apprezzato dal giudice, che non esitò a criticarlo apertamente, facendo infastidire la conduttrice. In risposta alla critica, Guaccero avrebbe replicato con una frase ironica: “Mariotto, invece lei cosa ci fa là?”. A sua volta, il giudice di Ballando replicò con un altrettanto pungente: “Vi guardo, vi controllo e vi osservo”.

L’interazione non finì lì. Un fuorionda, diffuso successivamente, svelò un ulteriore commento di Mariotto che avrebbe alimentato le tensioni. Nel video, il giudice si lasciò scappare una frase diretta: “Ma lei cerca rogna?”. Anche se nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente l’esistenza di rancori, da quel momento sembra che tra loro si sia instaurata una certa freddezza.

Le critiche di Mariotto a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle, il giudizio di Guillermo Mariotto nei confronti della Guaccero è apparso spesso più severo rispetto a quello degli altri giurati. Non è raro che il giudice utilizzi battute sarcastiche per commentare le esibizioni della conduttrice. Anche in occasione della recente puntata, il suo voto è stato giudicato troppo basso, considerando che gli altri giudici avevano valutato la performance con punteggi più alti e commenti positivi.

Molti spettatori hanno interpretato questo atteggiamento come un segno di un’antipatia personale. Sui social network, si è scatenato un dibattito tra chi difende Mariotto e chi invece lo accusa di non essere imparziale. In particolare, alcuni utenti hanno sottolineato che l’astio, se confermato, potrebbe influire negativamente sul percorso della Guaccero nel programma.

Né Bianca Guaccero né Guillermo Mariotto hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sul presunto conflitto. Entrambi, almeno pubblicamente, hanno mantenuto un atteggiamento professionale, evitando di alimentare ulteriormente le speculazioni. Tuttavia, gli spettatori più attenti hanno notato che le loro interazioni a Ballando con le stelle sono spesso caratterizzate da frecciatine e battute pungenti, che sembrano andare oltre il normale tono ironico del programma.

La reazione del pubblico

La vicenda ha acceso l’attenzione del pubblico, che si è diviso tra chi ritiene che si tratti di semplice gioco televisivo e chi invece vede in queste dinamiche un ostacolo per la competizione. Molti fan di Ballando con le stelle sperano che le eventuali divergenze personali non condizionino l’andamento della gara e che tutti i concorrenti possano essere giudicati in modo equo e imparziale.

Nel frattempo, la performance di Bianca Guaccero continua a essere al centro del dibattito, così come il suo rapporto con il giudice Guillermo Mariotto, che sembra destinato a rimanere un tema caldo per le prossime puntate del programma.